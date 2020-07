Moto Gp, Nagakami il più veloce nelle seconde libere di Jerez davanti Zarco e Espargaro

Il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Andalusia sul circuito di Jerez è stato Takaaki Nakagami su Lcr Honda che ha chiuso in 1.37.715 davanti a Johann Zarco e Pol Espargaro. Nelle FP2 ancora assente Marc Marquez, che sta svolgendo una preparazione con l'obiettivo di tornare in pista domani. Quarto tempo per Franco Morbidelli, davanti a Maverick Vinales e Fabio Quartararo, sesto. Chiude con l'ottavo tempo Valentino Rossi, davanti a Francesco Bagnaia, mentre sono fuori dalla top 10 le Ducati di Andrea Dovizioso 12esimo e Danilo Petrucci 13esimo. Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA