Moto Gp, Quartararo in crisi. Trionfo Ducati: a Jerez vince Miller, 2° Bagnaia e 3° Morbidelli

Podio tricolore a Jerez de la Frontera. Doppietta Ducati con Jack Miller e Francesco Bagnaia: Ducati che torna a trionfare in Spagna, dove l'ultimo podio è stato nel 2006 con Loris Capirossi. 3° Franco Morbidelli, in sella alla sua Yamaha Petronas. Morbidelli che è stato decisamente più fortunato del suo compagno Valentino Rossi, ancora una volta in difficoltà. Per lui la gara si conclude in 17a posizione.

APPROFONDIMENTI QUALIFICHE Moto Gp, seconda pole position per Quartararo, Morbidelli ottimo... MOTO GP Moto Gp, Bagnaia si aggiudica le FP2 davanti a Quartararo ed... MOTO GP Moto Gp, Bagnaia e Quartararo favoriti: «Pronti per vincere, ma... MOTO GP Moto Gp, dal 2022 il team VR46 di Valentino Rossi debutta in Moto Gp...

Finisce sesta l'Aprilia di Aleix Espargaro, mentre è solo tredicesima la Yamaha di Fabio Quartararo, che inspiegabilmente - dopo aver dominato gran parte della gara - è crollato a pochi giri dalla fine, perdendo terreno nei confronti di Miller e Bagnaia, primi sul podio. Ancora indietro l'ex dominatore della Moto Gp: Marc Marquez conclude il Gp in nona posizione.

Moto Gp, Bagnaia si aggiudica le FP2 davanti a Quartararo ed Espargaro. Rossi 21°