Il Gp di Francia del motomondiale, in programma sul circuito di Le Mans il 17 maggio è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus. La data per l'eventuale recupero non è ancora stata comunicata e un nuovo calendario sarà redatto quando la situazione diventerà più chiara. Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA