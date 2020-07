Moto Gp, incredibile: Marquez punta a correre già a Jerez

Incredibile Marc Marquez: contro ogni logica previsione il campione del mondo della MotoGp - come riporta Sky - vuole andare a Jerez per provare a scendere in pista nelle prime prove libere di venerdì del Gp di Spagna a tre giorni dall'operazione all'omero destro. Lo scenario è cambiato pochi minuti fa, ancora in ospedale il pilota della Honda si è convinto di voler provarci, nonostante la placca all'omero destro sia stata inserita solo ieri. Ma dalla Honda ancora nessun ok: la scuderia giapponese non ha ancora autorizzato lo spagnolo perché sta ponderando i pro e i contro. Sarebbe un'impresa da leggenda, ma nel caso di un altro infortunio al braccio potrebbe compromettere la stagione. Nelle prossime ore la decisione. Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA