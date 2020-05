Moto Gp, Vinales vince il gran premio virtuale di Jerez

Maverick Vinales vince a Jerez il terzo Gp virtuale del Motomondiale. Francesco Bagnaia resta al comando fino al 10° giro, quando cade e consegna la vittoria allo spagnolo della Yamaha, finendo poi sul gradino più basso del podio. Marc Marquez chiude quarto, mentre sale sul podio il fratello Alex, secondo. L'autore della pole, Fabio Quartararo in gara esagera: troppe cadute, alla fine è ottavo. Sesto Danilo Petrucci. In Moto3 successo di Rodrigo, in Moto2 festeggia Baldassarri Ultimo aggiornamento: 20:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA