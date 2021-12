Michael Schumacher, sul suo profilo compare un messaggio: Jean Todt risponde

Per Jean Todt, Michael Schumacher non è stato solo un compagno di avventure in rosso Ferrari, qualcuno con cui aver condiviso tanti trionfi, ma un amico indimenticabile. Ed è per questo che ogni occasione è buona per ribadire il proprio affetto. Sul profilo del pilota vittima di un incidente sulla neve nel 2013 è apparso un messaggio sotto il quale non è sfuggito il commento di Todt.

Michael Schumacher, il messaggio

Da quel giorno sulle nevi francesi di Meribel, la vita di Michael Schumacher non è più la stessa. Il suo cuore batte, ma la sua presenza è fittizia. L'amico di una vita, uno dei pochi che conoscono le sue reali condizioni, lo va a trovare molto spesso e ogni volta si commuove nel vederlo così. Potrebbe tornare a fare il suo lavoro, ma senza Schumi non sarebbe la stessa cosa.

Michael Schumacher, la risposta

Nel vedere il messaggio su Twitter non ha potuto fare a meno di rispondere. Il post mostra due foto di Todt e Schumi e sopra si legge: "Celebrando un uomo che ha sempre avuto una visione e un grande cuore. Jean, hai lasciato il segno nel mondo dei motori e sei un'ispirazione per molti. Siamo orgogliosi di averti al nostro fianco. Amore da tutta la famiglia Schumacher". "Io ti amerò per sempre", la risposta di Todt.