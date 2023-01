Michael Schumacher, le foto dopo l’incidente scattate di nascosto da un amico: in vendita a un milione

«Una persona sconosciuta, presumibilmente all'epoca caro amico di Michael Schumacher» (così l'hanno definita i pubblici ministeri della procura di Offenburg che hanno avviato un'indagine sull'accaduto poi sospesa) durante una visita nella casa svizzera del tedesco «avrebbe scattato di nascosto delle foto del sette volte campione del mondo di Formula 1 disteso sul letto e, una volta fatte uscire dalla villa di Gland, sempre secondo gli inquirenti tedeschi, le avrebbe offerte a diverse testate giornalistiche europee chiedendo in cambio una cifra superiore al milione di euro».

Schumacher compie 54 anni, gli auguri della Ferrari: “Sempre con te”. Scuderia Maranello posta foto sui social, “Buon compleanno Michael”

Nessuno dei media a cui sarebbero state offerte avrebbe visto le foto esclusive e soprattutto nessuno avrebbe accettato di pagare per averle, a confermarlo sono gli stessi pubblici ministeri tedeschi che si sono occupati del caso trovando i riscontri della spregevole azione commessa dall'ex amico di Schumacher definita come una «violazione della sua vita personale e della privacy». Dalla fine delle indagini, cominciate in seguito alla denuncia alla polizia fatta dalla moglie Corinna, però non si hanno notizie né dell'uomo che ha scattato le foto di nascosto e ha poi tentato di lucrarci sopra, né delle esclusive foto che immortalavano Michael Schumacher sul letto di casa anni dopo il terribile incidente che ha stravolto la sua vita e quella della sua intera famiglia. Di Schumacher e delle sue condizioni dopo l'incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 si sa pochissimo.