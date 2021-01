Nel 2021 l’italiano Matteo Nannini correrà contemporaneamente in F2 e F3 con HWA Racelab

Matteo Nannini si prepara a intraprendere una stagione doppia tra FIA F2 e FIA F3 con HWA RACELAB nel 2021. All’età di 17 anni il pilota forlivese compirà il grande salto in Formula 2, parallelamente a una seconda stagione in Formula 3 dopo un primo stint con Jenzer Motorsport. Nannini è pronto a rappresentare l’Italia in entrambe le serie propedeutiche alla Formula 1, con l’obiettivo di crescere e avanzare nella scalata verso la classe regina da pioniere assoluto.

Porterà avanti un doppio impegno senza precedenti, sfruttando appieno la suddivisione dei weekend di gara di F2 e F3 in due calendari separati. La Super Season del pilota italiano prenderà quindi il via nel weekend del 26-28 marzo 2021 con il round di apertura della Formula 2 in Bahrain. L’ultimo atto si terrà il 12 dicembre ad Abu Dhabi sull’asfalto di Yas Marina, con un totale di 15 fine settimana di gara e 45 partenze complessive. Nannini si è già calato nell’abitacolo di una vettura di F2 lo scorso dicembre in occasione dei test post stagionali a Sakhir (Bahrain) vestendo i colori del team di Affalterbach.

Il prossimo appuntamento in pista al volante di una F2 sarà dal 9 all’11 marzo sullo stesso tracciato. “Non vedo l’ora di iniziare una stagione così piena! Quarantacinque gare nel 2021 saranno piuttosto impegnative ma mi sento pronto e determinato a crescere come pilota, dato che avrò l’opportunità di correre sia in FIA F2 che in F3” ha esordito Nannini.

“Sarà il mio primo anno in F2 e so che non sarà facile, ma voglio imparare il più possibile. Sono fiducioso per quanto riguarda la F3. Si tratta della mia seconda stagione nella serie e sono sicuro che HWA mi fornirà un pacchetto competitivo che mi permetterà di fare bene in pista”.

“Credo molto nel programma F1 talent factory di HWA e sono contento, dato che il mio doppio impegno nel 2021 sarà fondamentale per avvicinarmi ulteriormente alla Formula 1” ha concluso. Thomas Strick (team principal di HWA RACELAB) ripone piena fiducia nel talento di Nannini, il quale avrà l’opportunità di accelerare verso la Formula 1 grazie all’esperienza accumulata nel corso del 2021. “Con Matteo abbiamo preso la decisione coscienziosa di schierarlo in entrambe le serie” ha dichiarato il team manager tedesco. “Il vantaggio per il giovane pilota è che può essere introdotto più rapidamente alle alte prestazioni di una vettura di Formula 1, poiché la vettura di Formula 2 si avvicina molto di più a questo livello”.

Ultimo aggiornamento: 15:01

