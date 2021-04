Moto Gp, super Marquez nelle Libere 1 in Portogallo: terzo dietro a Vinales e Rins

Marquez torna in pista dopo 9 mesi di assenza ed è già protagonista a Portimao: il pluricampione del mondo della Moto Gp è tornato in sella alla sua Honda dopo l'infortunio di Jerez, in Spagna. E nonostante nel corso della notte la pista si sia bagnata a causa della pioggia, nelle Libere 1 Marc è riuscito a chiudere in terza posizione con un tempo di 1'42"378, con un distacco di soli +0.251 dal leader Vinales. Il dottor Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale: «Marquez è al 90-95% della condizione fisica». Al secondo posto si piazza Rins, mentre il miglior italiano è Bagnaia (6° a +0.337). La seconda sessione di prove libere si terrà alle 15:10.

Le condizioni di Marquez

Lo spagnolo adesso dovrà valutare attentamente la risposta del suo fisico in base agli sforzi a cui si sottoporrà nel corso della giornata. La lunga assenga dal paddock potrebbe inoltre aver causato un gap che non è esclusivamente fisico, rispetto ai suoi avversari: «Fisicamente mi sento pronto, dal punto di vista mentale invece ci arriverò piano piano, mi serve ancora tempo. Non aspettatevi nulla questo week end», aveva detto ieri in conferenza stampa a Portimao. Le condizioni della pista oggi non sono ideali, perchè dopo la pioggia della notte l'asfalto presenta ancora varie zone umide.

Moto, il paddock riabbraccia Marquez dopo nove mesi di attesa

I tempi

Sono 4, gli spagnoli al vertice della classifica dei tempi nella prima sessione di prove libere del Gp di Portimao, la seconda gara del motomondiale. Tra Vinales e Marquez si è piazzato infatti Rins, in sella alla sua Suzuki. La migliore delle Ducati è invece quella del francese Johann Zarco, quinto con 1'42"443 subito dietro a Pol Espargaro con la seconda Honda ufficiale. Sesto tempo per Francesco Bagnaia, con la Ducati ufficiale (1'42"464), che precede Fabio Quartararo e il compagno di scuderia Jack Miller. In ombra le Yamaha Petronas, con Valentino Rossi solo undicesimo e Franco Morbidelli addirittura 14°. Peggio le Aprilia, che vedono Lorenzo Savadori 15/o e Aleix Espargaro penultimo. Diciottesimo tempo per Luca Marini con la Ducati Avinti.