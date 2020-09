Live F1, Diretta Tuscan GP: Hamilton l'uomo da battere, la Ferrari spera in Leclerc

Con le gomme medie partono Kvyat, Raikkonen, Grosjean, Russell e Latifi, tutti gli altri con le soft

Pochi minuti al via del GP del Mugello, e subito problemi per il motore Honda della Red Bull di Verstappen. Sulla griglia di partenza, i meccanici stanno lavorando sulla vettura

E' sempre lui l'uomo da battere, Lewis Hamilton. Anche ieri, quando sembrava che Valtteri Bottas potesse cambiare l'ordine delle ultime qualifiche 2020 conquistando la pole, l'inglese si è preso il primo posto. Per il primo GP del Mugello della storia, sarà interessante vedere se le Mercedes riusciranno a contenere le arrembanti Red Bull-Honda di Max Verstappen ed Alexander Albon, non lontane in quanto a tempi rispetto ad Hamilton e Bottas. I tifosi ammessi sulle tribune, per la prima volta nel Mondiale F1 2020, sperano in un miracolo firmato da Charles Leclerc, che già in qualifica ha colto un importante quinto posto anche se il divario dalle Mercedes rimane elevato, oltre il secondo.

Re Hamilton si prende la pole anche nel Tuscan GP del Mugello, Leclerc bravo e quinto

Peccato per Pierre Gasly, vincitore del GP di Monza di domenica scorsa con l'Alpha Tauri-Honda. Era stato velocissimo nelle libere del Mugello, ma prima della qualifica è stata fatta qualche modifica alla vettura che ha finito per peggiorarne il rendimento. E così, anziché avanzare in classifica, come speravano gli ingegneri, il povero Gasly si è ritrovato 16esimo...

