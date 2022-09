Live F1, GP Monza in diretta: Leclerc vede Verstappen avvicinarsi, Sainz rientra ottavo

31° giro - Problemi per l'Alpine di Alonso che si deve ritirare ai box

Sainz rientra in gara dietro a Perez in ottava posizione

30° giro - Il vantaggio di Leclerc su Verstappen scende a 7", pit-stop per Sainz che monta gomme soft

28° giro di 53 - Leclerc ha 8" di vantaggio su Verstappen, Sainz è brillante terzo a 13"7 dal compagno ed ha 2" su Russell

Ancora senza pit-stop Sainz Norris Hamilton Alonso Schumacher Bottas

Hamilton supera Alonso per la sesta posizione

26° giro - Leclerc ha 10" di vantaggio su Verstappen, ma difficilmente riuscirà a concludere la gara senza effettuare un secondo pit-stop, a differenza dell'olandese che potrebbe farcela

25° giro - Verstappen al pit-stop e riparte con gomme medie, Leclerc passa al comando

24° giro - Pit stop per Magnussen mentre Hamilton raggiunge Alonso e lottano per il sesto posto

23° giro - Pit per Russell che monta gomme dure

Tra chi ha fatto il pit-stop, solo Leclerc e DeVries hanno montato gomme medie, gli altri le dure

21° giro - Verstappen Russell Leclerc Sainz Norris Alonso Hamilton in gran recupero, poi Schumacher Perez Bottas Magnussen Ricciardo che ha fatto il pit-stop assieme a Gasly montando gomme dure

20° giro - Verstappen comanda sempre con le soft in grande sicurezza, Russell è a 9", Leclerc a 14"

19° giro - Pit stop per DeVries Ocon Tsunoda

Grande gara del debuttante De Vries che con la Williams tiene con sicurezza l'ottavo posto dietro ad Alonso

18° giro - Norris attacca e ripassa Alonso per la settima piazza

Leclerc si lancia all'inseguimento di Russell, Sainz è quarto e segue il compagno di squadra a 6"

16° giro - Verstappen prosege forte con le soft al pari di Russell, secondo a 6" mentre Leclerc è a 11"

Alonso supera Norris per la settima posizione

14° giro - Gasly prende la scia di Ricciardo, ma è lungo alla prima variante e ricede la posizione

Sainz scatenato supera Gasly e Ricciardo

Leclerc ha montato gomme medie ed è terzo a 17"8 da Verstappen

13° giro - Pit-stop per Leclerc, unico a farlo in VSC

Virtual safety car per togliere la Aston Martin di Vettel dalla zona pista

12° giro - Un sorpasso al giro per Sainz che passa anche Gasly

Problemi di potenza motore per Vettel che si deve fermare a bordo pista

11° giro - Sainz tira una gran staccata a Norris alla prima variante e lo supera

Sainz supera anche Alonso ed è settimo

9° giro - Leclerc Verstappen Russell Ricciardo Gasly Norris Alonso Sainz DeVries Zhou Stroll Vettel Ocon Tsunoda Hamilton Magnussen Latifi Schumacher Bottas Perez

Sainz è in gran recupero, ha superato Stroll Zhou e De Vries

8° giro - Pit stop per Perez che monta gomme dure, ma ha problemi di surriscaldamento dai freni anteriori

6° giro - Leclerc ha 2"1 di vantaggio su Verstappen e 3"5 su Russell

La situazione: Leclerc Verstappen Russell Ricciardo Gasly Norris Alonso DeVries Zhou Stroll Sainz Vettel Ocon Perez Magnussen Latifi Tsunoda Hamilton Schumacher Bottas

4° giro - Verstappen prende la scia di Russell sul rettifilo di arrivo e con una gran staccata passa la Mercedes

Sainz è già 14esimo, Hamilton 18esimo

2° giro - Verstappen supera Ricciardo e sale terzo mentre Leclerc ha 1"2 di vantaggio su Russell

Parte bene Leclerc davanti a Russell e Ricciardo, Verstappen indiavolato è già quarto

Partono con gomme soft Leclerc Russell Verstappen De Vries Ocon, tutti gli altri con le medie

Alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e della star di Hollywood Sylvester Stallone, i venti piloti sono pronti per il giro di ricognizione del GP d'Italia

Non sarà facile, anche se le premesse sembrano positive. Charles Leclerc scatterà dalla pole a Monza, Max Verstappen dalla settima piazzola della quarta fila. Tutto lascia presagire che il monegasco della Ferrari andrà in fuga spingendo fortissimo nei primi giri, ma dovrà partire bene. Perché George Russell, che con la Mercedes scatterà al suo fianco, non gli concederà un metro e dietro di loro le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo tenteranno il colpaccio, almeno alla prima variante. Leclerc non potrà stare tranquillo. Verstappen cercherà di tenersi fuori dai guai nel corso del 1° giro, poi darà vita ad una rimonta che ritiene altamente possibile. Dovrà superare cinque monoposto, poi si getterà alla rincorsa di Leclerc e a quel punto ci sarà da divertirsi. Ma non solo per questi due grandi protagonisti del Mondiale la gara sarà quanto mai entusiasmante. Carlos Sainz e Lewis Hamilton, partendo dal fondo griglia, non si risparmieranno e di certo Russell, Ricciardo, Norris oltre a Fernando Alonso, andranno a caccia di punti importanti per la classifica costruttori.

