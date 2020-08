Live F1, GP Silverstone diretta: Bottas al pit-stop, Hamilton resiste a Verstappen

13° giro - Pit-stop per Bottas (gomme dure), Hamilton passa primo con Verstappen che non lo molla

12° giro - In pit-lane entra Norris che va con le medie

11° giro - Hamilton comunica che le gomme posteriori sono finite, Verstappen gli è molto vicino

10° giro - Bottas + 1"1 Hamilton, 2"2 Verstappen, 10"4 Hulkenberg, 12"8 Stroll, 14"5 Ricciardo, 18"1 Norris, 18"7 Leclerc, 23"0 Sainz, 27"9 Ocon, poi Kvyat Grosjean Vettel Gasly Raikkonen Albon Giovinazzi Russell Magnussen Latifi

Verstappen sta approfittando delle difficoltà Mercedes con le gomme ed è vicinissimo a Hamilton

9° giro - Ai box anche Magnussen e Latifi che ripartono con le hard

8° giro - Pit per Russell che riparte con le hard. Anche in Mercedes scatta l'allarme gomme

7° giro - Pit-stop per Gasly e Giovinazzi. Bottas sempre in testa con 1"1 su Hamilton, 2"8 Verstappen 9"6 Hulkenberg, poi Stroll Ricciardo Norris Leclerc Sainz e Ocon

Le gomme medie vanno già in crisi dopo appena 6 giri e Albon si ferma per il primo pit-stop per montare le Pirelli dure

Il replay evidenzia l'errore di Vettel alla prima curva, che sul cordolo si è girato da solo e per un pelo non ha colpito Sainz

1° giro - Bottas mette 8 decimi tra sè e Hamilton mentre Verstappen è già a 2"9, poi le due Racing Point con Hulkenberg davanti a Stroll. Sesto Ricciardo davanti a Gasly con l'Alpha Tauri, ottavo Norris che precede Albon Leclerc Sainz Ocon Magnussen (gran partenza dal fondo) Kvyat Giovinazzi Grosjean Russell Raikkonen Vettel Latifi



Bella partenza di Bottas, ma Hamilton attacca il finlandese, che però risponde bene. Terzo Verstappen, poi Hulkenberg Stroll Ricciardo Gasly Norris Albon Leclerc Sainz e Ocon, ultimo Vettel che si è girato

Con gomme dure partono Verstappen, Norris, Vettel, Sainz, Kvyat e Raikkonen. Tutti gli altri con le medie

Fa più fresco rispetto a domenica scorsa, 24 gradi aria, 43 la pista

Tutto è pronto per il giro di formazione della seconda gara stagionale a Silverstone, denominata GP 70° Anniversario del Mondiale F1, che iniziò proprio su questo circuito nel 1950.

Mentre il paddock si è letteralmente spaccato sul caso Racing Point punita dalla FIA con multa economica e punti nella classifica costruttori, una sentenza FIA che però non fa chiarezza (come spesso capita la Federazione anziché rendere lineari le situazioni, crea ulteriore caos) e che ha portato Renault, Ferrari, Williams e McLaren a interporre appello perché vogliono che il team di Lawrence Stroll sia soggetto a maggiori sanzioni, c'è anche un Gran Premio di cui parlare. Con Valtteri Bottas bravissimo a sottrarre la pole al compagno di squadra Lewis Hamilton per una prima fila tutta Mercedes. E a proposito di Racing Point-Mercedes, da seguire la gara di Nico Hulkenberg, brillante terzo davanti alla Red Bull-Honda di Max Verstappen. Farà una gara di attacco Daniel Ricciardo con la Renault, quinto e in terza fila con Lance Stroll, alla guida della seconda Racing Point. Charles Leclerc è in quarta fila, ottava piazzola, preceduto anche dal team di Faenza Alpha Tauri-Honda, con Pierre Gasly veramente pimpante. Alexander Albon con la Red Bull-Honda e Lando Norris con la McLaren-Renault sono in quinta fila. Esteban Ocon, undicesimo, partirà quattordicesimo per una penalità causa blocco a George Russell in qualifica. Sebastian Vettel, sale così da dodicesimo a undicesimo in griglia di partenza.

