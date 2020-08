Live F1, diretta GP Belgio: si riparte con Hamilton leader, Vettel 12°, Leclerc 14°

14° giro - Si riparte con Hamilton che non si fa sorprendere da Bottas, terzo Verstappen seguito da Gasly Perez Ricciardo Albon Ocon Norris e Stroll in top 10. A seguire Kvyat Vettel Raikkonen Leclerc Grosjean Magnussen Latifi

13° giro - Situazione gomme dopo il pit-stop: Albon medie, tutti gli altri dure. Solo Perez (soft) e Gasly (dure) non si sono fermati al pit

Il replay mostra che Giovinazzi ha perso il posteriore della sua Alfa Romeo ed è andato a sbattere contro le gomme, Russell ha cercato di evitarlo, ma una gomma persa dal pilota italiano ha centrato l'anteriore della sua Williams e anche l'inglese è finito contro le protezioni.

Con la safety-car entrata in pista, tutti fanno il pit-stop

Tantissimi detriti in pista, rischio forature per i piloti che stanno passando lentamente

10° giro - Brutto incidente per Giovinazzi e Russell, per fortuna escono entrambi dalle loro monoposto distrutte

7° giro - Hamilton +1"5 Bottas +5" Verstappen +11"4 Ricciardo +13"7 Ocon +15"6 Albon poi Stroll in lotta con Gasly, Perez Norris Kvyat Leclerc che ha perso altre posizioni ed è seguito da Vettel e Giovinazzi

4° giro - Hamilton viaggia di conserva su Bottas, Verstappen è già solitario in terza posizione, Ricciardo quarto non ha il passo della Red Bull, poi Ocon Albon Stroll Gasly Perez Leclerc in top 10

Gasly supera Leclerc che sembra viaggiare lentamente ed è passato anche da Perez

2° giro - Hamilton + 1"2 Bottas +3" Verstappen poi Ricciardo Ocon Albon Stroll Gasly Leclerc Perez Norris Kvyat Vettel Giovinazzi Magnussen Raikkonen Russell Grosjean Latifi





Leclerc supera Perez di forza e si porta in ottava posizione mentre è duello feroce tra Gasly e Perez per la nona piazza.

Parte bene Hamilton che contiene Bottas mentre Verstappen è attaccato da Ricciardo, però lo respinge. Poi quinto è Ocon davanti ad Albon Stroll Perez Leclerc subito nono da 13esimo al via, 13esimo Vettel

Con gomme medie partono Hamilton Bottas Verstappen Kvyat Vettel Russell Raikkonen Grosjean Giovinazzi Latifi e Magnussen, con le dure il solo Gasly, tutti gli altri, ovvero Ricciardo Albon Ocon Perez Stroll Norris e Leclerc con le soft

Colpo di scena al GP del Belgio: Carlos Sainz, settimo in griglia, non partirà per un problema alla power unit Renault

Qualcuno riuscirà a fermare Lewis Hamilton sul circuito di Spa. Difficile, ma Valtteri Bottas e Max Verstappen, rispettivamente secondo e terzo sullo schieramento di partenza, ci proveranno. Quanto meno nel corso del 1° giro, al tornantino terribile della Source, posto subito dopo il via. Hamilton è sereno, sa di avere il titolo iridato in tasca e che solo una serie di contrattempi potrebbe farglielo svanire. Intanto, va a caccia di record, in particolare quello del numero di vittorie. Lui ne conta 88 mentre al comando di questa speciale classifica c'è Michael Schumacher con 91. Un'impresa che per il pilota inglese della Mercedes sembra più che abbordabile già questa stagione. Poi, c'è la grande chance di raggiungere sempre Schumacher per i mondiali vinti: sette.



