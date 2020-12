Live F1, Diretta GP Abu Dhabi: Riparte la corsa, Verstappen tiene il comando, Vettel ottavo

16° giro - Sainz attacca Vettel, ma il tedesco lo respinge, ma nel rettifilo la McLaren ha la meglio sulla Ferrari

15° giro - Stroll supera Leclerc per il nono posto, ma il monegasco beffa il canadese ripassandolo

Giovinazzi prova ad attaccare Ocon, ma il francese si difende bene

Verstappen è implacabile ed ha segnato il giro più veloce mettendo tra sè e Bottas 1"4

13° giro - Riparte la corsa, l'unico sorpasso è quello di Sainz a Leclerc che però non ci sta e tenta di replicare, ma lo spagnolo chiude bene

11° giro - La situazione in SC vede Verstappen davanti a Bottas Hamilton Albon Ricciardo Norris Vettel Leclerc Sainz Stroll Gasly Giovinazzi Ocon Kvyat Magnussen Raikkonen Russell Latifi Fittipaldi

Dalla virtual safety car si è passati direttamente alla safety-car

Non si sono fermati per il pit-stop Ricciardo Vettel Leclerc Giovinazzi Magnussen e Latifi

Hamilton non è molto d'accordo con la scelta di montare le hard già al 10° giro su 55 in totale

10° giro - Momento delicato: pit-stop per Verstappen Bottas Hamilton Albon Norris Sainz Stroll Gasly Kvyat Ocon Raikkonen Russell Fittipaldi. Questi piloti hanno montato le hard

La direzione gara chiama la virtual safety car

9° giro - Come non detto... Perez si deve fermare a bordo pista per un problema tecnico e si ritira

Intanto Perez da 19esimo è già 14esimo con la Racing Point

8° giro - Verstappen +2"9 Bottas +7"1 Hamilton +13"2 Albon +17"7 Norris +20"8 Sainz poi Stroll Kvyat Gasly Ricciardo Ocon Vettel Leclerc Perez Raikkonen Giovinazzi Russell Magnussen Fittipaldi Latifi

7° giro - Stroll infila Kvyat e va in settima posizione

Le Ferrari viaggiano in 12esima e 13esima posizione con Vettel davanti a Leclerc

5° giro - Albon supera Norris che si prende la quarta posizione, davanti a loro Hamilton ha un vantaggio di 5". Ricciardo passa invece il compagno Ocon, ordine di squadra in quanto l'australiano era chiaramente più rapido con le gomme hard mentre il francese ha le medie

Bella risalita di Magnussen da 20esimo a 17esimo davanti a Perez, scattato 19esimo. Entrambi erano in ultima fila per aver cambiato il motore

3° giro - Verstappen non scherza ed ha 2"3 su Bottas e 4"6 su Hamilton, tutti con gomme medie.

2° giro - Battaglia tra i francesi Ocon e Gasly con quest'ultimo che passa il pilota Renault salendo nono

Partenza pulita con Verstappen che tiene il comando davanti a Bottas Hamilton Norris Albon Sainz Kvyat Stroll Ocon e Gasly. Leclerc attacca Ricciardo al termine del secondo rettifilo, ma arriva lungo e lo passa anche Vettel.

Norris, Albon, Kvyat, Stroll e Gasly sono su gomme soft; Ricciardo, Vettel, Perez e Magnussen hanno le Pirelli dure, tutti gli altri sono con le medie

Sono le 17.10 ad Abu Dhabi e il tramonto si avvicina quando le 20 monoposto si avviano per il giro di ricognizione dell'ultimo Gran Premio 2020

Il Mondiale F1 è arrivato alla conclusione, una stagione particolare, svoltasi per lo più in Europa con l'inserimento di nuovi circuiti inizialmente non in calendario, come Mugello, Imola, Portimao, Nurburgring e Istanbul. Nonostante le difficoltà dovute al Covid-19, Liberty Media è riuscita a far svolgere 17 gare in un campionato stretto tra il mese di luglio e dicembre. Un vero miracolo organizzativo. L'ultima gara di Abu Dhabi, nonostante il titolo piloti già assegnato a Lewis Hamilton e quello costruttori vinto dalla Mercedes, propone comunque diversi interessanti aspetti. Intanto, in pole c'è Max Verstappen con la Red Bull-Honda, per la prima volta davanti a tutti quest'anno.

Fond farewells, final chapters 📖 Sunday's race in Abu Dhabi is the scene for some baton-passing moments, as we look to end 2020 on a high#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1

L'olandese ha lanciato la sfida a Valtteri Bottas (secondo) ed Hamilton (terzo) reduce da giorni difficili dovuti al Coronavirus e ancora debilitato fisicamente. Sarà dunque divertente vedere come Verstappen cercherà di battere in gara le due Mercedes. Inoltre, Verstappen può tentare di scalzare Bottas dal secondo posto nel campionato: il finlandese ha 205 punti, Max 189, dunque 16 punti da recuperare. Verstappen deve arrivare secondo o vincere, sperando però che Bottas o non prenda punti o non faccia meglio dell'ottavo posto. Ferocissima sarà inoltre la lotta per il terzo posto con Racing Point (194 punti), McLaren (184) e Renault (172). Ne vedremo delle belle, mentre la Ferrari è tristemente ancorata al sesto posto senza alcuna possibilità di risalita. Abu Dhabi è anche il GP degli addii.

Potrebbe infatti essere l'ultima corsa in F1 per Sergio Perez se la Red Bull deciderà di non ingaggiarlo al posto di Alexander Albon. Nel 2021 non rivedremo in F1 anche Daniil Kvyat (Alpha Tauri) e Kevin Magnussen (Haas), che hanno fatto la loro onorata carriera a centro gruppo, oltre a Romain Grosjean che non avendo avuto il rinnovo dalla Haas, ha dovuto lasciare dopo l'incidente drammatico di Sakhir. E non dimentichiamo Nico Hulkenberg, il sostituto di lusso visto nel corso del 2020 in tre GP alla Racing Point, rimasto seduto sulla panchina. Poi, sarà anche l'ultimo GP per alcuni piloti con le attuali squadre di appartenenza. Sebastian Vettel è ai saluti con la Ferrari, passerà alla Racing Point che diverrà Aston Martin, e allo stesso tempo Carlos Sainz concluso il GP di Yas Marina lascerà la McLaren per trasferirsi alla Ferrari. Daniel Ricciardo è alla sua corsa finale con la Renault in quanto ha firmato con la McLaren.

