Lewis Hamilton sarà Sir: nominato baronetto del Regno Unito

Hamilton diventa Sir Lewis: il pilota britannico sarà nominato baronetto nel New Year Honours di giovedì prossimo. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 è stato inserito tra i personaggi "overseas", cioè tra coloro che «hanno prestato un servizio eccezionale al Regno Unito all'estero e a livello internazionale». Il pilota della Mercedes è diventato un forte sostenitore dell'uguaglianza, della lotta al razzismo e dei temi ambientali. E già il mese scorso un gruppo di parlamentari britannici aveva chiesto al primo ministro Boris Johnson di elevarlo a cavaliere.

È un riconoscimento che in passato è toccato solo ad altri tre piloti britannici: Jack Brabham, Stirling Moss e Jackie Stewart. Nel 2008 Hamilton era stato insignito dell'onorificenza di Membro dell'Impero Britannico per essere diventato il più giovane campione mondiale della storia della F1: «Credo sia impossibile comprendere quanto sia speciale questa occasione finché non ti trovi davanti alla Regina», furono le sue parole emozionate.

