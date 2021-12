Leclerc di nuovo positivo al covid. Il pilota Ferrari, vaccinato con doppia dose, aveva già avuto il virus a gennaio

MARANELLO - «Charles Leclerc è risultato positivo al Covid-19 dopo aver effettuato un tampone al rientro in Europa effettuato in accordo con i protocolli della Fia e del team». Con questo tweet la Ferrari fa sapere che il suo pilota ha di nuovo il Covid. Il monegasco, che ha sintomi lievi, è già in auto isolamento nella sua abitazione di Montecarlo. Leclerc, che è vaccinato con doppia dose, aveva già avuto il virus a gennaio, uscendone rapidamente guarito.