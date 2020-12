Sarà Russell a guidare le Mercedes del Re Nero: il predestinato britannico che non ha mai preso un punto può vincere domenica

La Mercedes ha deciso: sarà George Russell a sostituire Lewis Hamilton, fermato dal Covid-19, nel Gran Premio di Sakhir di questo fine settimana. Il 22enne inglese è pilota Junior Mercedes e dal 2019 è in F1 con il team Williams. Quella di Russell, come avevamo spiegato nel precedente articolo, è stata la scelta più logica per il team principal Toto Wolff, il quale ripone da anni tanta fiducia nell'ex campione GP3 e Formula 2 e per questo motivo gli ha voluto concedere la eccezionale opportunità presentatasi.

Russell affiancherà così Valtteri Bottas in quello che sarà un Gran Premio anomalo, sul tracciato di Sakhir in Bahrain che non sarà quello utilizzato domenica scorsa, ma un layout completamente diverso, più veloce, tanto che un giro dovrebbe essere compiuto in 55 secondi. Russell alla fine dello scorso anno, sperava che Wolff lo promuovesse al fianco di Hamilton, ma la Mercedes aveva preferito confermare Valtteri Bottas, così come lo ha confermato per il 2021.

Il giovane inglese si è rimboccato le maniche ed ha lavorato sodo con la Williams, team assolutamente non competitivo, ed in qualifica in qualche occasione si è fatto valere entrando nella Q2 proprio come sabato scorso. Questo weekend, Russell avrà la grande chance di mostrare al mondo, e soprattutto al suo "capo" Wolff, il proprio valore al volante della W11, la monoposto imbattibile del 2020. Un vero e proprio esame al quale non sarà estraneo lo stesso Bottas. Che accadrà se Russell risulterà più veloce del finlandese? E se il buon George dovesse disputare un weekend alla Hamilton, il sette volte campione del mondo verrà ridimensionato? Tutte domande che da venerdì non rimarranno senza risposta.

Il passaggio di Russell dalla Williams alla Mercedes ha lasciato ovviamente un sedile vacante nel team della nuova proprietà Dorilton Capital, subentrata alla famiglia Williams nel corso dell'anno. E' stato quindi deciso che la FW43 di Russell sarà guidata da Jack Aitken, 25enne pilota inglese, di Londra, che è la riserva della squadra. Aitken ha tratti asiatici proprio come Alexander Albon, in quanto ha il padre britannico e la madre coreana (la mamma del pilota Red Bull è invece thailandese). Per Jack, il coronamento di un sogno iniziato nel lontano 2013 quando ha debuttato in Formula Renault vincendo nel 2015 il campionato europeo ed italiano.

Divenuto pilota della Academy Renault, è passato in GP3 nel 2016 (quinto) e 2017 (vice campione), il salto in F2 è targato 2018 e in questa categoria ha ottenuto il miglior piazzamento nel 2019, quinto in campionato. In F2 ha ottenuto quattro vittorie tra il 2018 e 2019, ma non questa stagione, un po' opaca. Uscito dalla Academy Renault, entrato in Williams, Aitken ha guidato la FW43 quest'anno nel turno di prove libere del Gran Premio della Stiria mentre con la Renault F1 aveva svolto in tutto tre giornate di test, due nel 2019 e una nel 2018. Questo weekend a Sakhir, Aitken avrà il numero 89 sulla sua Williams, lo stesso numero col quale da bambino fece la sua prima gara in kart.

