Per la prima volta da sei anni il Mondiale di F1 che s’inizierà domenica prossima con il GP del Bahrain non si presenta, almeno sulla carta, con la Mercedes con il ruolo di grande favorita. Gli unici tre giorni di test invernali svolti proprio nel circuito di Sakhir hanno indicato la Red Bull come la candidata a vincere il titolo. In effetti i tempi ottenuti da Max Verstappen indicano un vantaggio di quasi mezzo secondo al giro rispetto alle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati