Moto Gp, Libere 3: Quartararo e Morbidelli davanti a tutti. Brutto incidente per Martin

Volano le Yamaha a Portimao. Il più veloce della terza sessione di prove libere a Portimao è stato Fabio Quartararo. Il francese, con un tempo di 1'39"044 ha preceduto Franco Morbidelli (+0.051). Terzo tempo per Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale (+0.073), seguito da quella del team Pramac di Johan Zarco (+0.184). Nei primi 10 anche Luca Marini, settimo. Fuori dalla top-ten diversi big: dal campione del mondo in carica Joan Mir (Suzuki, 12°) a Marc Marquez (15°).

APPROFONDIMENTI MOTOGP 2021 Gp Portogallo, velocissimo Marquez. Prime libere a Vinales, terzo e... MOTO GP Moto Gp, Bagnaia domina le seconde libere davanti a Quartararo e Mir.... MOTO Gp Portogallo, il ritorno di re Marquez 271 giorni dopo

Gp Portogallo, velocissimo Marquez. Prime libere a Vinales, terzo e subito competitivo il campione della Honda al rientro in pista

La caduta

Attimi di paura per Martin. Questa mattina, mentre si svolgevano le terze libere della Moto Gp in vista della gara di domenica 18 aprile, i piloti si sono fermati per una decina di minuti a 4'11" dal termine, a causa della caduta di Jorge Martin, in sella Ducati Pramac. Il pilota spagnolo, soccorso dal personale medico, è stato sistemato in barella e caricato sull'ambulanza per il trasporto nel centro medico del circuito.