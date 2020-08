Hamilton si prende la 92esima pole battendo Bottas, Ferrari sempre più a picco

MONTMELO - C'è qualcuno che ha qualche aggettivo fino ad ora non utilizzato per descrivere Lewis Hamilton dopo 92 (novantadue) pole? Che dire... Quarta pole stagionale per lui su sei qualifiche, ma ancora una volta Valtteri Bottas è riuscito ad esprimersi sui livelli del super campione, ma non è riuscito a batterlo come a Spielberg 1 e Silverstone 2. I tempi giusti sono venuti al primo tentativo: 1'15"584 per Lewis, 1'15"643 per Valtteri. Una pole ottenuta, o mancata, per 59 millesimi. Rassegnato Max Verstappen, terzo con la Red Bull-Honda, ma a 708 millesimi: 1'16"292 il suo tempo. Non facile da mantenere per l'olandese, che si è dovuto guardare le spalle dalle due Racing Point-Mercedes, molto attive. La Red Bull non potrà che sperare nel caldo catalano e in una eventuale difficoltà delle due Mercedes nella gestione delle gomme, come accaduto domenica scorsa. Nel caso, Verstappen si farà trovare pronto, su questo non ci sono dubbi.



Ottimo il lavoro svolto dai piloti Racing Point, con Sergio Perez quarto ad appena 2 decimi da Verstappen. Le due settimane di stop per Covid-19, e i due weekend di gara saltati, non lo hanno affatto rallentato. A un solo centesimo da Perez, Lance Stroll, quinto, il quale sta dimostrando di poter tranquillamente "abitare" nelle prime file. Brutta qualifica per Alexander Albon, sesto con la Red Bull-Honda e a ben 8 decimi dal compagno di squadra Verstappen. Non si vedono miglioramenti nel ragazzo anglo-thailandese. Quarta fila tutta per la McLaren-Renault, con Carlos Sainz settimo e Lando Norris ottavo con i seguenti tempi: 1'17"044 e 1'17"084.



Grande delusione in casa Ferrari. Charles Leclerc è nono con un distacco dal poleman enorme: 1"5. Una differenza che di qualifica in qualifica aumenta sempre più. Il monegasco ha accusato problemi di feeling con la vettura con il progredire della sessione, proprio come Sebastian Vettel, che ha fallito l'accesso al Q3 risultando undicesimo. E di 1'17"087 il crono finale di Leclerc che invece in Q2 aveva realizzato 1'16"953. Vettel invece, nel Q2 aveva ottenuto 1'17"168 rimanendo fuori dal Q3 per 2 millesimi. Norris, decimo nel Q2, aveva siglato 1'17"166 e Albon, nono, 1'17"163.



Ancora una bella prova in qualifica di Pierre Gasly, settimo nel Q2 e decimo nel Q3 con l'Alpha Tauri-Honda. Nel team faentino, il francese nella sessione del sabato decisiva è sempre nettamente più veloce del compagno Daniil Kvyat, questa volta dodicesimo. Male la Renault, con Daniel Ricciardo tredicesimo ed Esteban Ocon quindicesimo. Le gioie regalate dal tracciato di Silverstone sono già parte del passato per il team francese. Bello il guizzo di Kimi Raikkonen che con un'Alfa Romeo-Ferrari claudicante ha superato il Q1 ed ha terminato quattordicesimo. Antonio Giovinazzi ha danneggiato il fondo della sua C39 ed è rimasto ultimo.



Sabato 15 agosto 2020, qualifica



1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'15"584 - Q3

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'15"643 - Q3

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'16"292 - Q3

4 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'16"482 - Q3

5 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'16"589 - Q3

6 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'17"029 - Q3

7 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'17"044 - Q3

8 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'17"084 - Q3

9 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'17"087 - Q3

10 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'17"136 - Q3

11 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'17"168 - Q2

12 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'17"192 - Q2

13 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'17"198 - Q2

14 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'17"386 - Q2

15 - Esteban Ocon (Renault) - 1'17"567 - Q2

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'17"908 - Q1

17 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'18"089 - Q1

18 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'18"099 - Q1

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'18"532 - Q1

20 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'18"697 - Q1