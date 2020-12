La Haas annuncia Mazepin per il 2021. Attesa per Mick Schumacher

Continua a muoversi il mercato piloti per la prossima stagione di F1. La Haas ha annunciato ufficialmente l'ingaggio del 21enne pilota russo Nikita Mazepin per la prossima stagione. Mazepin è il primo dei due sostituti degli uscenti e non riconfermati Romain Grosjean e Kevin Magnussen ed è attualmente al terzo posto nella classifica del mondiale di Formula 2, guidato da Mick Schumacher che, con ogni probabilità, sarà il secondo nome annunciato dalla scuderia americana per il 2021.

Ultimo aggiornamento: 13:34

