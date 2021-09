GP Russia, diretta: Sainz tiene la testa della corsa davanti a Norris, Hamilton 6°, Verstappen 14°

7° giro - Ora è Norris che aumenta il ritmo e guadagna otto decimi su Sainz, il divario è di soli 9 decimi

6° giro - Sainz spinge forte e segna il giro più veloce, poi Norris Russell Stroll e Ricciardo che precede Hamilton. Bottas non fa un gran gioco di squadra per la Mercedes e si fa già passare da Verstappen

4° giro - Sainz porta a 1"8 il vantaggio su Norris, Russell tiene magicamente la terza posizione con la Williams davanti a un grande Stroll, poi Ricciardo Hamilton Perez Alonso Ocon e Raikkonen. Leclerc è 12esimo dietro a Vettel mentre Bottas tiene dietro Verstappen in lotta per la 14esima piazza

3° giro - Sainz tiene la testa con 1"2 su Norris, poi a 5" Russell seguito da Stroll Ricciardo Hamilton Perez Alonso che ha perso due posizioni, Ocon e Raikkonen magicamente decimo. A seguire Vettel Leclerc Gasly Bottas che ha alle spalle Verstappen, Mazepin Latifi Giovinazzi Tsunoda Schumacher

Notevole partenza di Leclerc, da 19esimo a 12esimo nel corso del 1° giro

Sainz guida davanti a Norris Russell Stroll autore di un grande via, poi Ricciardo Hamilton Alonso Perez Ocon Raikkonen Vettel Leclerc Mazepin Gasly Bottas Latifi Verstappen Giovinazzi Schumacher Tsunoda

Sainz brucia Norris nel lungo rettifilo che porta alla prima curva. La Ferrari al comando

Dal box Red Bull tranquillizzano Verstappen, nessun problema

Giro di ricognizione, Verstappen dice via radio che la batteria si sta scaricando

Prima fila completamente inedita con Norris e Sainz, poi attenzione a Russell, terzo

Un minuto al via del giro di ricognizione. Con le gomme hard, Alonso Perez Gasly Bottas Giovinazzi Leclerc Verstappen. Tutti gli altri con le medie

Sarà un Gran Premio difficile da decifrare quello di Sochi. In pole position c'è il soprendente Lando Norris con la McLaren-Mercedes, recente vincitrice del GP d'Italia con Daniel Ricciardo, e al suo fianco scatterà un Carlos Sainz in gran forma con la Ferrari. Lo spagnolo e il giovane pilota britannico, che nel 2019-2020 sono stati compagni di squadra nel team McLaren, hanno interpretato alla perfezione l'unica chance con gomme slick che si era proposta nei sei minuti finali di una qualifica iniziata con pista umida e finita con l'asfalto quasi asciutto. E lo stesso si può dire dell'eccezionale George Russell, terzo con la scalcinata Williams-Mercedes. Sainz non si è nascosto nell'affermare che avrebbe studiato tutta la notte come sorprendere Norris in partenza. Si conoscono molto bene i due ex compagni di squadra, ma attenzione anche a Russell e Lewis Hamilton, che scatterà soltanto quarto dopo un errore di valutazione in qualifica.

Al museo Ferrari la mostra "The Meaning of Partnership". Per celebrare collaborazione del Cavallino Rampante con Philip Morris

Il lungo rettifilo che porta alla prima curva, permetterà a chi parte dalla seconda fila di sfruttare al massimo la scia dei piloti che partono dalla prima linea. E alla prima curva tutto potrà accadere. La Ferrari si gioca comunque la grande chance di recuperare la prima vittoria nel 2021, per Sainz sarebbe la prima della carriera in F1. Per il duello iridato invece, Hamilton cercherà di prendere più punti possibili considerando che Max Verstappen è in ultima fila per avere sostituito il motore: essendo il quarto della stagione, è scattata la penalità. Stessa sorte per Charles Leclerc con la seconda Ferrari.

Monza, tragedia sfiorata: la ruota di Verstappen colpisce il casco di Hamilton

Per far capire quanto sia estremo il confronto iridato tra Mercedes e Red Bull, il team diretto da Toto Wolff ha deciso stamane di cambiare la power unit a Valtteri Bottas, settimo in qualifica. Al finlandese era già stato sostituito il quarto motore a Monza, non vi era quindi la necessità di farlo nuovamente due settimane dopo, ma così facendo Bottas scende 17esimo in griglia e andrà a marcare Verstappen cercando di bloccarne la rimonta. La Mercedes non si è nascosta: "mossa tattica" ha ufficialmente dichiarato. E' guerra su tutti i fronti, nulla sfugge a Wolff.