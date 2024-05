GP Monaco, la diretta delle qualifiche: orario e dove vederle in tv e streaming. Leclerc a caccia della pole

Le prove libere 3 hanno dimostrato come Charles Leclerc sia uno dei favorti per il Gp di Monaco. Sul circuito cittadino più famoso del mondo, le monoposto tornano a sfilare per questo ottavo appuntamento della stagione di Formula 1. La Ferrari continua a inseguire Max Verstappen che guida la classifica piloti con 48 punti di vantaggio proprio sul monegasco, che invece ha solo 6 punti su Sergio Perez che chiude il podio. In vista della gara di domani, le monoposto si sfideranno per le qualifiche che decideranno la griglia di partenza. Fino ad ora, l'olandese della Red Bull non ha mai sbagliato un appuntamento partendo sempre in prima fila.