Gp Germania, Marc Marquez ritrova la vittoria dopo il calvario. Sul podio anche Oliveira e Quartararo

SACHSENRING - Gp Germania, Marc Marquez ritrova la vittoria. Sul podio anche Oliveira e Quartararo SACHSENRING - Marc Marquez vince il GP di Germania della MotoGp e ritrova il successo dopo la lunga assenza dovuta all’incidente dello scorso anno. Il campione della Honda ha preceduto il portoghese Miguel Oliveira (KTM) ed il francese Fabio Quartararo (Yamaha). Per Marquez è l’11/a vittoria consecutiva sul circuito tedesco. Nel suo regno, quello del Sachsenring, eguaglia Giacomo Agostini: Marc Marquez come detto firma l’undicesima vittoria sul tracciato tedesco (una in 125, due in Moto2, le altre in MotoGP). Marc torna a vedere uno spiraglio di luce dopo un anno da incubo, iniziato con l’incidente di Jerez de la Frontera nel luglio 2020.

«Questo è uno dei momenti più importanti e più difficili della mia carriera». Sono state le prima parole di Marc Marquez, tornato alla vittoria sulla pista del Sachsenring, la prima dopo la lunga assenza seguita all’incidente dello scorso anno ed al faticoso ritorno alle competizioni. «Mi ero detto che qui avrei cercato di lottare almeno per il podio, se c’è una sola possibilità ci devo provare, questa sarà la mia gara - ha spiegato il campione spagnolo - Ed anche quando è arrivata qualche goccia di pioggia ho continuato a spingere. Mi sono detto ‘è il momento di prendere dei rischì ». Intanto «in testa mi passavano tutti i ricordi dell’ultimo anno».