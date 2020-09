Gp di Catalogna, Quartararo davanti a tutti nelle terze libere

E' Fabio Quartararo il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gp di Catalogna, a Montmelò, l'ultima che rientrerà nel calcolo dei tempi combinati per stabilire chi nelle qualifiche di oggi pomeriggio partirà direttamente dal Q2. Il francese della Yamaha del team Petronas ferma il cronometro sull'1:391.418, precedendo il padrone di casa della Yamaha ufficiale Maverick Vinales (in ritardo di 44 millesimi dal leader) e Miguel Oliveira con la KTM del team Tech3. Primo degli italiani Danilo Petrucci che con la Ducati ufficiale piazza il quarto miglior tempo della sessione precedendo Johann Zarco sulla Ducati del team Avintia e Pol Espargarò con la KTM ufficale. Settimo Franco Morbidelli (+0.356) che chiude davanti a Valentino Rossi (8°, +0.418) con l'altra M1 della Yamaha ufficiale. Fuori dai 10 invece "Pecco" Bagnaia, Jack Miller e il leader del Mondiale Andrea Dovizioso (13° con la sua Ducati) che per giocarsi le prime dieci posizioni della griglia di partenza nella gara di domenica dovranno passare dal Q1. Ultimo aggiornamento: 12:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA