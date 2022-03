Gp Arabia Saudita, paura per un missile su una raffineria a 20 km dal circuito di Formula 1: panico tra i piloti

Gedda sotto attacco dei ribelli Huthi. Questo pomeriggio è stato colpito uno stabilimento petrolifero, a 20 chilometri dal circuito dove la Formula 1 sta correndo in questo weekend. I missili lanciati dallo Yemen hanno distrutto una struttura Aramco, uno degli sponsor della F1, creando panico anche tra i piloti, impegnati oggi nelle prove libere. Dopo l'esplosione c'è stata una riunione straordinaria tra i piloti e i vertici del circus, per capire il da farsi. Nel frattempo una grande nube di fumo nero si è dissipata in tutta la città.

For reference, here’s a @MercedesAMGF1 car driving at the #Jeddah circuit minutes ago, with the smoke plume visible in the distance. #SaudiArabia pic.twitter.com/LLvmPCGM2k

— Charles Lister (@Charles_Lister) March 25, 2022