Imola, pole di Bottas. Leclerc 7°, Vettel eliminato in Q2

Sarà Valtteri Bottas, a partire in pole position domani nel gran premio di F1 dell'Emilia Romagna, 13ma prova del Mondiale 2020. Il finlandese della Mercedes ha preceduto nelle qualifiche il campione del mondo Lewis Hamilton, che lo affiancherà in prima fila. Per la Ferrari di Leclerc, settimo tempo e quarta fila in griglia.

Sebastian Vettel fuori nel Q2 nelle qualifiche del Gp dell'Emilia Romagna, 13esima prova stagionale del mondiale di F1 che si correrà domani a Imola. Il pilota della Ferrari ha chiuso in 14esima posizione col tempo di 1'15«274.

Ultimo aggiornamento: 15:16

