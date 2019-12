Formula 1, Toto Wolff: «Io alla Ferrari? Preferirei andare su Marte con Hamilton»

«Firmare per la Ferrari? Sembra una buona idea, però preferirei fare qualcos'altro: andare su Marte con Lewis Hamilton e vedere se c'è qualcosa da vincere anche lì». Intervistato dal giornale tedesco 'Kronen', il direttore esecutivo della Mercedes AMG F1 Toto Wolff risponde così a una domanda sul suo futuro e se fra le ipotesi che contempla ci sia quella di uno 'sbarcò a Maranello. Il giornale ricorda poi come Hamilton abbia messo proprio la permanenza di Wolff alla Mercedes come condizione primaria per sottoscrivere il rinnovo con il team delle 'frecce d'argentò che scadrà l'anno prossimo. «Parlando seriamente - dice ancora Wolff -, ciò che voglio è avere successo anche nel 2020, poi vedremo cosa succederà. Ma se daremo ancora a Lewis una vettura al di sopra delle altre, poi ci penserà lui». L'obiettivo, inutile nasconderlo, è di eguagliare il primato di Michael Schumacher, unico pilota finora ad aver vinto sette titoli iridati. Il 'boss' della Mercedes di F1 rivela poi che il suo maggiore desiderio per l'anno nuovo non è di tipo sportivo ma che «tutti stiano in salute: quest'anno abbiamo perso Niki (Lauda n.d.r.) e uno dei nostri ingegneri, uno dei più giovani, è morto in un incidente d'auto il giorno dopo che avevamo festeggiato la conquista del Mondiale. Quindi l'importante è essere in salute, a tutto il resto c'è rimedio». Anche se Wolff ha un problema: «tre settimane di vacanze non sonmo abbastanza per smaltire tutto lo stress che accumulo durante la stagione, me lo ha detto anche il mio medico». Ultimo aggiornamento: 12:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA