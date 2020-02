Formula 1, Kubica con l'Alfa Romeo firma il miglior tempo della prima sessione dei test

È di Robert Kubica su Alfa Romeo Racing il miglior tempo della sessione del mattino del Day-1 a Barcellona, dove da oggi a venerdì sono in programma gli ultimi test della stagione in vista del debutto del Mondiale di F1 il 15 marzo a Melbourne. Il collaudatore polacco, con gomma soft, ha girato in 1:16.942, precedendo la Red Bull RB16 di Alexander Albon, staccata di 6 decimi, e la Mercedes di Lewis Hamilton (1:17.562). Seguono Pierre Gasly su Toro Rosso e Lance Stroll con la Racing Point. Sesta la Ferrari di Sebastian Vettel staccata di 1:171. Il tedesco, che èstato protagonista di un testacoda senza alcuna conseguenza, nel pomeriggio lascerà il posto a Charles Leclerc Ultimo aggiornamento: 14:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA