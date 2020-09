Formula 1, prima volta per Mick Schumacher: guiderà l'Alfa Romeo nelle libere del Nurburgring

Mick Schumacher in Formula 1 almeno per un giorno. Il figlio di Michael Schumacher debutterà nel Circus nelle Libere1 del GP di Germania, al Nurburgring, venerdì 9 ottobre, sull'Alfa Romeo. Il 21enne tedesco, membro della Ferrari Driver Academy (FDA) e attualmente in testa alla campionato FIA di Formula 2 (2 vittorie e 10 podi), salirà sulla vettura del pilota di Martina Franca Antonio Giovinazzi, con l'italiano che riprenderà il volante per il resto del weekend di gara. Ultimo aggiornamento: 16:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA