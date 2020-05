Formula 1, Wolff apre all'arrivo di Vettel in Mercedes: «La variante esiste»

« Una variante Vettel c'è». Parola di Toto Wolff, responsabile di Mercedes Motorsport, intervistato dall'emittente austriaca ORF, ripresa dal quotidiano sportivo tedesco Kicker. Wolff ha parlato del futuro del pilota che a fine stagione lascerà la Ferrari, senza escludere un interessamento per lui nel 2021: «In questo momento ci stiamo interrogando su cosa fare con George Russell. Questa è un'opzione. Poi c'è anche la variante Vettel». «In Formula 1 ci sono ancora dei sedili interessanti e Vettel può decidere se continuare o smettere. Certamente un pilota tedesco alla guida di una vettura tedesca sarebbe una bella storia per il marketing» ha aggiunto Wolff. Russell, britannico di 22 anni, dal 2019 è alla Williams, ma è arrivato in F1 come collaudatore della Mercedes grazie al percorso iniziato con lo Junior Program della casa tedesca. Ultimo aggiornamento: 14:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA