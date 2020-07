Formula 1, torna il Gp di Imola: si ipotizza l'1 novembre. Oggi l'ufficialità

Era nell'aria, sarà ufficiale a breve: gli organizzatori della Formula Uno ufficializzeranno l'organizzazione di un gran premio sul circuito del Santerno, Imola. La data dovrebbe essere quella dell'1 novembre. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha convocato una conferenza stampa sul tema per le 16.15. La Formula Uno manca ad Imola da quasi quindici anni: sul circuito del Santerno si è infatti ininterrottamente svolto il Gp di San Marino dal 1981 al 2006. Al circuito di Imola è legata anche una delle pagine più drammatiche della storia dell'automobilismo: l'1 maggio 1994, Ayrton Senna morì proprio per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto in pista. Alla conferenza stampa, che si svolgerà in via telematica, parteciperanno anche l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, il presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, il commissario prefettizio del Comune di Imola, Nicola Izzo, e il presidente del Con.Ami, Fabio Bacchileg



Imola sarebbe stata la terza sede italiana, dopo il regolare Gp d'Italia del 6 settembre e una prima gara in assoluto al Mugello una settimana dopo, che significherà la 1.000esima gara per la Ferrari in questo sport. Al circuito di Imola è legata anche una delle pagine più drammatiche della storia dell'automobilismo: l'1 maggio 1994, Ayrton Senna morì proprio per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto in pista. I tre nuovi Gp in Europa, nessuno dei quali era nel calendario originale delle 22 gare, andranno, secondo quanto riferito, a sostituire i Gp in America, visto che la F1 ha quasi rinunciato alle tre gare autunnali in Brasile, Messico e Stati Uniti, a causa del situazione del Covid-19. Queste gare porterebbero il numero di Gp a 13 in una stagione gravemente colpita dalla pandemia di coronavirus. Gli organizzatori della F1 hanno anche in programma di terminare la stagione in Bahrein e Abu Dhabi, il che porterebbe il numero a 15 gare per adempiere agli obblighi televisivi della F1. Gare addizionali in Asia potrebbero eventualmente svolgersi in Malesia e in Vietnam, con la gara di Hanoi che si svolgerebbe per la prima volta. I funzionari della F1 e l'organo di governo della Fia devono ancora confermare le nuove gare. Attualmente il calendario prevede 10 gare fino al Gp di Russia del 27 settembre a Sochi. Il circuito tedesco del Nuerburgring ospiterà la prima gara di Formula 1 dal 2013, mentre l'Italia ottiene una terza gara nella rinnovata stagione per la pandemia di coronavirus, con Imola, mentre la terza gara in Europa si terrà a Portimao in Portogallo. Il Gp del Nuerburgring è previsto per l'11 ottobre; Portimao il 25 ottobre; e Imola il 1° novembre, in attesa delle conferma ufficiale da parte del circus.