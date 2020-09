Formula Uno, martedì al via la prevendita per il Gran Premio di Imola

Si aprirà martedì prossimo la prevendita dei biglietti per la prima edizione del Formula 1 Emirates Gran Premio dell'Emilia - Romagna, in programma nel week-end 31 ottobre-1 novembre a Imola. Sfida che segna il ritorno dei bolidi della massima competizione automobilistica mondiale sul circuito romagnolo dopo 14 anni. Grazie alla delibera varata nei giorni scorsi dalla Regione Emilia-Romagna, l'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrarì avrà la possibilità di ospitare 13.147 spettatori in ognuna delle tre giornate. I biglietti, spiega una nota, saranno disponibili online, dalle18, sul sito ticketone.it. Nei prossimi giorni, sui canali ufficiali social e web dell'autodromo imolese verranno comunicate le regole previste in materia sanitaria anti-covid per l'accesso e la presenza in totale sicurezza nelle zone adibite al pubblico. «Dopo il ritorno del pubblico al Mugello e Misano- osserva nella nota Uberto Selvatico Estense, presidente di 'Formula Imolà - Imola può godere di un'occasione di ritorno alla quasi-normalità, festeggiando con il rispetto delle regole ed in assoluta sicurezza grazie agli enormi spazi a disposizione, un evento iconico e leggendario atteso da ben quattordici anni. Una grande opportunità - prosegue - per dimostrare al mondo la capacità di fronteggiare la grave crisi con intelligenza e presa di coscienza di un futuro che potrebbe essere segnato ancora per un pò di tempo da queste regole, senza rinunciare tuttavia a vivere. La Regione Emilia-Romagna ed il territorio - conclude Selvatico - ancora una volta si dimostrano precursori ed innovatori, così come fu all'inizio di questa bellissima avventura chiamata Autodromo». Ultimo aggiornamento: 13:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA