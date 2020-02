Formul 1, Hamilton pronto a ripartire: «Dimagrito e più in forma che mai»

Lewis Hamilton scalda i motori. Non quelli della sua Mercedes campione del mondo negli ultimi sei campionati - di cui cinque con l'inglese al volante -, ma della sua forma e del suo equilibrio personale. «È stato uno dei migliori inverni quanto ad allenamento», il messaggio inviato da Hamilton via Instagram ai suoi oltre 14 milioni di followers. «L'altr'anno avevo cominciato la stagione a 78 chili e con tanta acqua addosso, ora sono a 73, ma ho ancora grasso da bruciare: se vuoi metterti in forma, puoi farlo», lo slogan. Il messaggio è preceduto da un'altra foto, molto più personale: Hamilton che cammina su una spiaggia caraibica col padre al fianco, tutte e due di spalle. «Il nostro viaggio non è stato facile . ammette il britannico - Io e mio padre non abbiamo avuto le relazioni più facili. Sono stato così immerso nello sforzo per il successo che abbiamo perso di vista ciò che era più importante, la nostra relazione: negli ultimi due anni ci siamo avvicinati e durante questa pausa invernale ho chiesto a mio padre di venire a trovarmi per poter passare un pò di tempo insieme, solo noi. Non lo avevamo mai fatto prima, quindi finalmente passare del tempo con lui mi ha procurato tanta felicità». Insomma, in forma fisica e felice, Hamilton è pronto a ripartire. Ultimo aggiornamento: 11:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA