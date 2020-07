Tutti già in pista. Dopo tre gare disputate, due in Austria la terza a Budapest e una settimana di sosta virtuale si riprende con due prove consecutive nel circuito di casa dei team inglesi. Compito durissimo per la Ferrari, visti i risultati sinora ottenuti, culminati con Vettel e Leclerc doppiati in Ungheria. Problemi oggettivi per poter migliorare la SF 1000, viste le restrizioni regolamentari e il pochissimo tempo a disposizione. Con quattro squadre (Mercedes, Red Bull, McLaren e Racing Point) davanti nella classifica Costruttori, il Cavallino ha ben poche speranze di recuperare correndo su una pista dove potenza del motore ed efficacia aerodinamica sono le caratteristiche più importanti per essere competitivi.

Qualche piccola novità tecnica verrà provata di sicuro in Gran Bretagna, ma è difficile pensare che siano evoluzioni risolutive. Malgrado ciò i piloti restano calmi. «Su questo tracciato - ha dichiarato Leclerc - contano due elementi. La velocità soprattutto nelle curve Maggots e Becketts e il fattore meteo, per le condizioni quasi sempre mutevoli. Siamo concentrati e vogliamo progredire di sessione in sessione».

IL TEDESCO

Vettel ha confermato di amare Silverstone: «La pista è splendida, credo che tutti i piloti arrivano qui con il piacere di guidare. Vedremo come si comporterà la nostra monoposto si comporterà in un circuito ancora diverso da Austria e Ungheria, con un gran numero di curvoni da alta velocità». Sogni o speranze? Più i primi che le seconde.

IL TRIS

Non si nasconde Hamilton che punta a una terza vittoria stagionale. «Sono molto carico - ha dichiarato Lewis - anche se rammaricato per l'assenza forzata dei tifosi. Darò comunque il massimo». L'inglese riesce anche a riservare continue sorprese. Nei giorni scorsi ha rivelato che da 10 anni con lo pseudonimo XNDA scrive e canta canzoni, lo ha fatto anche con Christina Aguilera. Intanto l'autodromo di Monza ha annunciato che il GP d'Italia del 6 settembre si svolgerà a porte chiuse per il prolungamento della situazione d'emergenza . Gli organizzatori hanno anticipato un piano di rimborso dei biglietti sinora venduti.