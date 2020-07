Formula 1, al Mugello il 13 settembre il Gp della Toscana Ferrari 1000

Due nuovi gp sono stati messi in calendario per il 2020. Uno al Mugello, nona prova del mondiale,

il 13 settembre, l'altro a Sochi in Russia, il 27 settembre. Salgono così a dieci gli appuntamenti del calendario 2020 e nuovi annunci sono attesi nei prossimi giorni. Gli organizzatori stanno valutando l'andamento dei contagi da coronavirus nei vari paesi prima di decidere se cancellare definitivamente o meno l'ipotesi di gareggire. Per quanto riguarda il Mugello è la prima volta nella storia che la pista toscana ospita una corsa di F1 valida per il campionato del mondo.

Il gran premio del Mugello, nona prova mondiale di F1, avrà una denominazione particolare, in omaggio alla Ferrari (proprietaria della pista) perchè proprio in quella occasione la Rossa parteciperà con le sue monoposto al millesimo gp della sua storia mondiale. Gli organizzatori del circus perciò hanno deciso che la corsa sarà denominata GRAN PREMIO DELLA TOSCANA

FERRARI 1000.

«Sognato per generazioni, ora è realtà: per la prima volta il GP di Formula 1 si terrà al Mugello Circuit. Grazie a chi ha lavorato per questa conquista, noi non vediamo l'ora di sentire i motori rombare!». Così su Fb Dario Nardella, sindaco della Città metropolitana di Firenze.

