Formula 1, di Verstappen il miglior tempo nelle prime libere di Silverstone, Vettel le salta per problemi tecnici

Il week end di Silverstone è cominciato male per la Ferrari. La rossa di Sebastian Vettel ha avuto un problema e il tedesco ha praticamente saltato la prima sessione di prove libere. Come riferito da Skysport, è stato rilevato «qualcosa di sbagliato nel sistema intercooler» sulla macchina di Vettel, e subito sono partiti i controlli per mettere a punto la vettura per la seconda sessione di prove, prevista nel pomeriggio. Nelle prime libere il più veloce è stato Max Verstappen sulla Red Bull, seguito da Lewis Hamilton su Mercedes a 474 millesimi e da Lance Stroll (Racing Point) a 582. Charles Leclerc con la sua Ferrari è quinto a 799 millesimi, dietro a Alexander Albon (Red Bull) in ritardo di 707 millesimi. Infine ha fatto il nono tempo Nico Hulkenberg, chiamato a sostituire a bordo della Racing Point il pilota Sergio Perez, risultato positivo al coronavirus e ora atteso da dieci giorni di isolamento. Ultimo aggiornamento: 14:06