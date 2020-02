Test a Barcellona, 2° giorno - Vettel il più veloce, ma la Ferrari ancora non convince

La seconda giornata dei test Formula 1 sul circuito di Montmelò, 30 km a sud di Barcellona, ha finalmente visto prevalere la Ferrari con Sebastian Vettel, al volante per tutta la giornata. Il tedesco, nel turno del mattino, dopo essere finito in testacoda, ha segnato il miglior tempo in 1'16"841 con gomme supersoft. E', però, opinione comune che la Ferrari possa fare molto meglio, soprattutto con la mescola più morbida degli pneumatici Pirelli. La settimana scorsa, la Mercedes con Valtteri Bottas aveva ottenuto il tempo di 1'15"7 con le soft, dunque un crono inferiore di un secondo con una mescola meno performante. Qual è dunque il vero valore della Ferrari? In rettifilo, a velocità massima, oggi Vettel è arrivato a 308,4 km/h mentre Bottas ha raggiunto i 314,3 km/h, sei km/h di differenza che non sono pochi. Troppa resistenza aerodinamica sui rettilinei? O motore depotenziato? Sono tanti i misteri che circondano la SF1000 e la programmazione del lavoro che la Ferrari sta svolgendo in questi test, sia quelli di questi giorni sia quelli della scorsa settimana. Anche le simulazioni gara, con le gomme hard, sono di difficile interpretazione se si confrontano i tempi dei piloti Ferrari, ieri e oggi, con quelli dei rivali. Gli ingegneri sono sicuramente in possesso di tutti i dati ed hanno in mano quella che è la potenziale forza della SF1000, ma fino ad ora, in pista non si è vista. Comunque, va sottolineata la buona affidabilità raggiunta: Vettel oggi ha percorso 145 giri.



Cresce molto bene l'Alpha Tauri-Honda, ex Toro Rosso, che con Pierre Gasly nel finale del turno si è presa la seconda posizione con le gomme supersoft, chiudendo con 1'17"066 a soli 225 millesimi dalla Ferrari. Continua a stupire anche la Racing Point-Mercedes. Lance Stroll con gomme medie ha concluso in seconda posizione con 1'17"118, ad appena 277 millesimi da Vettel. La RP20 è stata progettata sulla base della W10 Mercedes dello scorso anno. Tra la squadra di Lawrence Stroll, padre di Lance, e il team di Toto Wolff vi è una concreta collaborazione sfociata nella realizzazione della RP20. E se continua così, la Racing Point potrebbe realmente dire la sua nel Mondiale 2020, soprattutto con l'altro pilota, Sergio Perez.



Quarta posizione per la Williams-Mercedes con al volante il rookie Nicholas Latifi. Il canadese, con gomme soft, si è portato sul tempo di 1'17"313 davanti alla McLaren-Renault di Lando Norris (ma con Pirelli dure) e a Max Verstappen con la Red Bull-Honda, sesto con pneumatici duri. Verstappen al mattino si è girato due volte, la seconda finendo insabbiato alla curva 5. Poi ha ceduto la RB16 ad Alexander Albon, Mercedes sotto traccia con Valtteri Bottas al mattino, ma Lewis Hamilton nel turno pomeridiano si è fermato dopo pochi giri per un guaio tecnico percorrendo solo 14 giri. E Toto Wolff ha perso il sorriso. Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo-Ferrari ha girato poco al mattino causa contatto contro le barriere quando la pista era ancora scivolosa dopo la pioggia caduta nella notte tra mercoledì e giovedì, e che ha inficiato le prime due ore dei test.



I tempi del 2° giorno



1 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'16"841 - gomme supersoft

2 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'17"066 - supersoft

3 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'17"118 - medie

4 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'17"313 - soft

5 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'17"573 - hard

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"738 - hard

7 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'17"985 - medie

8 - Esteban Ocon (Renault) - 1'18"013 - soft

9 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'18"225 - medie

10 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'18"393 - hard

11 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'18"395 - medie

12 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'19"670 - medie

13 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'22"425 - medie Ultimo aggiornamento: 19:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA