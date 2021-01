Ferrari: Sainz debutta al volante della Rossa nei test di Fiorano

A Fiorano è il giorno di Carlos Sainz. Il nuovo pilota della Ferrari ha debuttato al volante della rossa sul circuito di casa, dove da lunedì sono in corso i test in vista del mondiale 2021. Come già accaduto per Charles Leclerc che ieri ha ripreso confidenza con la monoposto, a 44 giorni dall'ultimo gran premio del 2020, anche Sainz gira sulla SF71H del 2018, e lo farà anche domani mattina. Domani sarà anche la giornata di Mick Schumacher, il

giovanissimo figlio di Michael che quest'anno correrà il mondiale con la Haas.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Good morning like this ☀️<br>Benvenuto Carlos 🏎<a href="https://twitter.com/Carlossainz55?ref_src=twsrc%5Etfw">@Carlossainz55</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/essereFerrari?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#essereFerrari</a>🔴 <a href="https://t.co/q51iJojZd4">pic.twitter.com/q51iJojZd4</a></p>— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) <a href="https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1354352203797049347?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

