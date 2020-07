Formula Uno, Wolff e il motore della Ferrari 2019: «Un'altra brutta storia»

«Le direttive tecniche ... un'altra brutta storia. C'è un chiaro regolamento sulla potenza dei motori». Sul quotidiano sportivo spagnolo 'Marcà, il team principal della Mercedes Toto Wolff torna a parlare del motore della Ferrari 2019 finito nel mirino della Fia. «Ad Austin (2019, ndr) hanno chiarito cosa era permesso e cosa no. - ricorda Wolff - Il che era importante. Penso che l'ironia della sorte sia che alcuni dei nostri concorrenti ci hanno lasciato quasi esausti spingendoci al limite l'anno scorso, ci hanno spinto a sviluppare e innovare per essere competitivi. Ed eccoci qui». Wolff ha anche fatto riferimento alle squadre che hanno discusso in Ungheria della firma del nuovo «Patto di concordia». Il regolamento che regola il campionato di Formula 1. Questo - ricorda Marca - è un accordo che stabilisce la distribuzione del reddito tra i team partecipanti, la International Automobile Federation e Liberty Media. Ogni squadra che lo firma accetta, in linea di principio, di essere nella categoria per tutto il tempo che dura. L'attuale contratto è stato firmato nel 2013 e scadrà entro la fine dell'anno. «Non so perché alcune squadre abbiano fatto quei commenti ridicoli che sono pronti a firmare e che sembra che altri non lo siano - ha detto Wolff - Fanno ridere quei commenti in pubblico. I negoziati dovrebbero svolgersi a porte chiuse, senza alcun commento da parte di nessuno. Per quanto riguarda il Patto, stiamo parlando con Liberty, non vediamo l'ora di rimanere in F1. Ci sono alcune clausole che ci danno un po 'fastidio, ma niente che non possa essere risolto », ha aggiunto il direttore della Mercedes Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA