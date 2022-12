Ferrari e Mick Schumacher terminano collaborazione. Dopo 4 anni nella Fda, gli auguri del Cavallino per proseguo della carriera

MARANELLO - Dopo quattro anni di militanza nella Ferrari Driver Academy, la Scuderia e Mick Schumacher hanno deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione. Entrato a far parte della famiglia Ferrari nel 2019 attraverso il programma giovani di Maranello, Mick come pilota della Fda ha disputato due stagioni di Formula 2 con il team Prema Racing conquistando tre vittorie e il titolo 2020. L’anno seguente ha avuto la possibilità di debuttare in Formula 1 con l’Haas F1 Team nel quale è rimasto fino al termine della stagione appena conclusa ricoprendo anche il ruolo di reserve driver per la scuderia. Per lui 43 Gran Premi e 12 punti conquistati nelle gare di Austria (6ø posto) e Gran Bretagna (8ø posto). Un grazie - scrive la scuderia di Maranello in una nota - «a Mick da Ferrari per questi quattro anni, e tanti chilometri, condivisi e i migliori auguri per la prosecuzione della sua carriera».