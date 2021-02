Gresini lotta tra la vita e la morte. Il team: «È ancora tra noi, ma in condizioni critiche»

La situazione è e rimane critica, Fausto Gresini continua a combattere per la propria vita all'ospedale di Bologna. A riportarlo è un comunicato ufficiale proprio da parte del team Gresini che, nella sera, è uscito. In questo caso però, non si tratta di un "mero" aggiornamento quanto di una rettifica fatta per una fuga di notizie che aveva ufficializzato la morte del patron dell'omonima squadra. "Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche".

APPROFONDIMENTI COVID Fausto Gresini peggiora: «È sedato profondamente»

Parole, confermate anche dal figlio di Gresini, Lorenzo, che con fermezza e prontezza - come già fatto nelle settimane precedenti - ha criticato la stampa italiana, rea di aver dato una notizia ufficialmente non vera. "Voglio ringraziare la stampa che ha avuto così tanto tatto nel comunicare e divulgare una notizia non verificata, siete proprio avvoltoi! Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi."

Le condizioni di Fausto Gresini dunque rimangono critiche dopo il peggioramento sopraggiunto solo pochi giorni fa dopo una fase di progresso che aveva acceso la speranza per un suo recupero. Speranza che, ad oggi, continua a mantenersi flebilmente accesa.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA