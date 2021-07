F1, GP Austria live: Verstappen tranquillo, Hamilton secondo pit, Bottas 2° e Norris 3°

56° giro - Verstappen +24"8 Bottas +26" Norris poi Hamilton Perez che ha passato Ricciardo, Leclerc Sainz Gasly Russell Alonso Raikkonen Vettel Tsunoda Stroll Giovinazzi Latifi Schumacher Mazepin

Ancora penalità questa volta per Stroll, 5". E nuovamente a Tsunoda che nel secondo pit-stop ha ancora pestato la linea esterna

APPROFONDIMENTI FORMULA 1 Terza pole consecutiva per Verstappen che batte un incredibile... FORMULA 1 Hamilton non si ritirerà a fine anno e firma il contratto con...

53° giro - Hamilton ai box per un secondo pit-stop e rimonta gomme hard

Hamilton arranca e nulla può per resistere a Norris che va terzo

52° giro - Verstappen Bottas Hamilton Norris Perez Ricciardo Leclerc Sainz Gasly Russell Alonso Raikkonen Vettel Tsunoda Giovinazzi Latifi Schumacher Mazepin

Ordine di squadra in casa Mercedes, Hamilton fa passare Bottas che è più rapido

50° giro - Verstappen +21" Hamilton in difficoltà, a questo punto la Mercedes comunica a Bottas che è libero di attaccare il compagno di squadra in quanto Norris si avvicina

49° giro - Ecco il pit-stop di Sainz che monta gomme medie

47° giro - Leclerc riprova a passare Perez, ma va nuovamente nella ghiaia. Non sembra che Perez abbia particolari colpe questa volta

46° giro - Gasly va ai box per il secondo pit-stop

Intanto Sainz, partito con le gomme hard, è quinto e non ha ancora fatto il pit-stop

44° giro - Ricciardo duella con Gasly per la sesta posizione, dietro di loro Perez e Leclerc

Hamilton è in difficoltà col posteriore della sua Mercedes dopo aver colpito con violenza un cordolo

42° giro - Perez riceve 5" di penalità per aver colpito Leclerc

41° giro - Hamilton perde su Verstappen ed ora è a 17"5, ma Bottas gli si avvicina rapidamente

40° giro - Leclerc tenta un sorpasso azzardato a Perez e va in ghiaia prendendosi una ruotata

Siamo a metà gara, Verstappen +15" Hamilton +19" Bottas +22" Norris +32" Sainz +43" Raikkonen (Carlos e Kimi ancora senza pit-stop) poi Gasly Ricciardo Perez Leclerc Tsunoda Vettel Russell Stroll Alonso Latifi Giovinazzi Schumacher Mazepin

34° giro - Mentre Verstappen segna il gpv e porta a 14" il vantaggio su Hamilton, Leclerc va ai box per montare le gomme hard e rientra decimo, ma dietro a Perez che prima precedeva

Leclerc Sainz e Raikkonen sono i piloti in top 10 che ancora non hanno cambiato gli pneumatici

33° giro - Pit-stop per Perez e Alonso, già ai box anche Giovinazzi

32° giro - Pit-stop per Verstappen che marca Hamilton. L'olandese riparte e tiene il comando della corsa

31° giro - Pit-stop per Hamilton, che riparte con gomme hard

30° giro - Pit-stop per Norris e Bottas. Norris sconta la penalità di 5" e così Bottas passa davanti a lui in pit-lane

29° giro - Pit-stop per Ricciardo che monta gomme hard mentre Tsunoda ha una penalità di 5" per aver oltrepassato la linea bianca dell'ingresso box

29° giro - Perez comincia a infastidire Leclerc per la sesta posizione

28° giro - Hamilton non riesce a ridurre lo svantaggio da Verstappen, che sale leggermente a 11"2

23° giro - Verstappen ha un vantaggio di 10" su Hamilton e l'inglese gira sui tempi dell'olandese. Norris si trova a 3" da Hamilton e vede avvicinarsi Bottas, a 2". Poi, staccati di 22", c'è un gruppetto con Ricciardo Leclerc Perez e Sainz, a 5" dallo spagnolo Russell che ha in scia Raikkonen e Alonso

20° giro - Hamilton supera Norris e si porta in seconda posizione mentre il pilota McLaren riceve anche 5" di penalità per aver accompagnato in ghiaia Perez

Verstappen comanda sereno con 8"6 su Norris e Hamilton, quarto è Bottas a 12"5, più staccato, a 33"7 c'è Ricciardo davanti a Leclerc Perez Sainz Russell Raikkonen Alonso Latifi Giovinazzi Gasly Tsunoda Schumacher Vettel Stroll Mazepin

Tutti i piloti partiti con le soft hanno cambiato le gomme

17° giro - Ricciardo (gomme medie) supera bene Vettel che resiste con le soft, ma poi entra ai box per montare le hard

16° giro - Verstappen vola in testa e porta a 7" il vantaggio su Norris e Hamilton, poi Bottas Vettel attaccato da Ricciardo, Leclerc Perez Sainz Russell, questa la top 10

14° giro - Pit-stop per Stroll che dalle soft passa alle hard

14° giro - Leclerc attacca Perez, il messicano resiste all'interno, ma dopo l'incrocio di traiettorie alla curva 3, la Ferrari riesce a prendersi la posizione

13° giro - Pit-stop per l'altra Alpha Tauri di Gasly

12° giro - Pit-stop di Tsunoda che lascia le soft per le hard

11° giro - Norris riesce a resistere ad Hamilton, entrambi sono a 5" da Verstappen che passeggia al comando. Quarto è Bottas a 3" dal duo Norris-Hamilton, poi le due Alpha Tauri con Gasly e Tsunoda, le due Aston Martin con Stroll e Vettel, Ricciardo, Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Raikkonen, Alonso, Latifi, Giovinazzi Schumacher e Mazepin

9° giro - Hamilton avvicina Norris e comincia a studiare un punto di attacco

8° giro - Grande gara di Norris che tiene il 2° posto su Hamilton e a parità di gomme medie.

Penalità di 5" a Giovinazzi per aver superato un rivale prima della linea safety-car quando la vettura civetta rientrava ai box

5° giro - Verstappen allunga ed ha 2"7 su Norris 3"5 su Hamilton poi Bottas Gasly Tsunoda Stroll Vettel Ricciardo Perez Leclerc (che ha perso posizioni nel duello con Vettel) Ricciardo Perez Leclerc Russell Sainz Raikkonen Alonso Latifi Giovinazzi Schumacher Mazepin

3° giro - La safety-car rientra ai box, Verstappen rallenta tutti e Perez al restart attacca Norris in un paio di occasioni. Ma il messicano eccede e va in ghiaia perdendo posizioni, ne approfitta allora Hamilton che sale terzo dietro a Norris

Verstappen parte bene davanti a Norris Perez Hamilton Bottas Gasly Tsunoda Stroll Vettel Leclerc Russell Ricciardo Sainz Raikkonen Alonso Giovinazzi Schumacher Latifi Mazepin Ocon che ha danneggiato la sospensione anteriore destra in un contatto con Giovinazzi. L'italiano va ai box per cambiare gomme e monta le hard. Entra la safety-car per rimuovere l'Alpine di Ocon

Tutto è pronto per il giro di ricognizione. Con le gomme soft partono Gasly Tsunoda Stroll e Vettel, con le hard Sainz e Raikkonen. Promosso in top 10 per la penalità a Vettel, Sainz ha potuto cambiare la scelta delle gomme e al posto della media ha optato per le hard. Tutti gli altri partono con le medie.

Per il Gran Premio di Austria, rispetto alla scorsa settimana quando sullo stesso circuito Red Bull Ring di Spielberg si è svolto il GP della Stiria, è stato ammesso un notevole quantitativo di pubblico e la torcida olandese non si è fatta sfuggire l'occasione per presentarsi in massa. Sono i tifosi di Max Verstappen, che lo seguono fin da quando ha debuttato in F1 nel 2015. Un pubblico caldissimo, organizzato, tanto che il management del pilota Red Bull ha creato una sorta di agenzia turistica per permettere ai tanti tifosi di acquistare i biglietti, prenotare gli aerei quando necessita, gli alberghi e quant'altro. Il circuito austriaco, come quello di Spa nel vicino Belgio, è la meta preferita dei fans di Verstappen che bivaccano nei camper o in tenda negli ampi prati che circondano il Red Bull Ring.

Terza pole consecutiva per Verstappen che batte un incredibile Norris, Ferrari fuori dalla Q3

IL GP - Nel 2020, per la pandemia, tutto si era bloccato, ma questa è la prima vera trasferta dove gli olandesi hanno varcato in massa il confine per tornare a sospingere il loro idolo. Che li sta ripagando alla grande. Come sabato scorso, Verstappen partirà dalla pole e il rischio che si ripeta il copione del GP della Stiria, dominato con facilità, è elevato. Le Mercedes appaiono una volta di più in difficoltà, con Lewis Hamilton addirittura quarto e Valtteri Bottas quinto. Davanti a loro, in prima fila scatterà un eccezionale Lando Norris, ma la sua McLaren-Mercedes non potrà sfidare a lungo la più veloce Red Bull-Honda di Verstappen. Magari nei primi giri sì, ma sulla distanza il passo della RB16B prenderà il sopravvento. C'è poi il compagno di Max, Sergio Perez, buon terzo in griglia e davanti alle Mercedes, il quale farà di tutto per rallentare Hamilton e Bottas. Insomma, tutto sembra essere perfetto per consentire a Verstappen di vincere il suo quinto GP stagionale allungando ancora di più su Hamilton nella classifica generale.

On top in qualifying, and leading the charge out of the pits@Max33Verstappen is first on track as the pit lane opens! 🚦#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/KWahVwuQOJ — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

LE FERRARI - Le Ferrari? Carlos Sainz partirà decimo (non più undicesimo per la penalità a Sebastian Vettel per blocco su Fernando Alonso in Q2) e Charles Leclerc scatterà dodicesimo. Entrambi sono con gomme medie e questo potrà permettere loro di rimontare bene in gara su chi partirà con le soft davanti a loro. Per i due ferraristi sarà una gara di attesa.