Gp Francia, diretta: Verstappen lungo alla prima curva, Hamilton va in testa, Sainz quinto

Parte bene Verstappen dalla pole, ma alla prima curva arriva lungo e Hamilton va primo. Bottas tiene il terzo posto davanti a Perez Sainz Gasly Leclerc Alonso Ricciardo Norris in top 10

Da rilevare che le tribune sono colme di appassionati

Via al giro di ricognizione: Ocon, Vettel Giovinazzi, Raikkonen, Mazepin e Stroll partono con gomma dura. Tutti gli altri montano Pirelli medie

Non piove al Paul Ricard, dopo il violento temporale abbattutosi stamane. Hamilton lo sperava, aveva più carte da giocarsi contro Verstappen.

«Adesso andiamo a prenderci i 25 punti che ci sono sfuggiti a Baku», ha sottolineato Max Verstappen dopo aver ottenuto la seconda pole stagionale sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. L'olandese ha fatto un vero miracolo ieri, portando in cima alla classifica la Red Bull-Honda su un tracciato solitamente favorevole alla Mercedes. Verstappen comanda la classifica con 4 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, entrambi a zero punti nella precedente gara di Baku.

Bienvenue to race day! 😎 We're LIVE with the drivers ahead of the #FrenchGP 🇫🇷 Lights out at 1500 local / 1300 UTC 🤙 https://t.co/3AsPDwsptE — Formula 1 (@F1) June 20, 2021

Il sette volte iridato si è piazzato secondo in qualifica pur con una monoposto che fin dal venerdì non aveva gradito troppo. La Mercedes infatti, per questo Gran Premio ha deciso di "girare" i telai dei suoi piloti, così Hamilton si è ritrovato quello di Valtteri Bottas e il finlandese quello del britannico. «E’ tutto il fine settimana che faccio fatica e non sono mai stato contento della macchina, però alla fine, dopo tanti cambiamenti siamo arrivati a un buon livello - ha spiegato Hamlton - In rettilineo perdiamo un decimo, penso che Max abbia un passo migliore, ma non sono nervoso. Dalle libere alla qualifica siamo cresciuti, quindi siamo ottimisti, si potrà provare qualcosa in curva.

Insomma, Lewis non cede di un millimetro e prova a innervosire Verstappen. Stiamo vivendo un bellissimo campionato con una sfida tra due grandi piloti e due diverse squadre, Red Bull e Mercedes, come non accadeva dal 2017 quando era Sebastian Vettel con la Ferrari a mettere il muso davanti a quello di Hamilton. Vedremo anche il peso che avranno i loro compagni di squadra: Bottas è terzo, Sergio Perez è quarto davanti a un brillante Carlos Sainz con la Ferrari. Nel team italiano, che ha Charles Leclerc settimo, non si pensa neanche a puntare al podio, troppo il divario dai primi su questo tracciato. La corsa sarà sulla McLaren, in gioco il terzo posto nella classifica costruttori. I rivali inglesi hanno Lando Norris ottavo e Daniel Ricciardo decimo, dovranno quindi recuperare rispetto ai ferraristi.