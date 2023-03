GP Arabia Saudita, la diretta: Perez comanda davanti ad Alonso, Leclerc e Sainz cambiano le gomme

Entra la safety-car

18° giro - Si ritira Stroll lungo il tracciato per un problema tecnico

17° giro - Leclerc ai box per il pit-stop assieme a Ocon, gomme dure per entrambi

16° giro - Sainz al pit-stop, monta gomme dure e rientra davanti a Stroll

15° giro - Gomme dure per Gasly al pit-stop

La situazione al giro 14: Perez Alonso Russell Sainz Leclerc Verstappen Ocon Hamilton Gasly Tsunoda in top 10. Poi Stroll Albon DeVries Sargeant Magnussen Zhou Hulkenberg Piastri Bottas Norris

14° giro - Pit-stop per Stroll che va con gomme dure

13° giro - Verstappen ha preso Ocon e lo passa con facilità

Perez ha ora 3" di vantaggio su Alonso, 10"2 Russell, 13" Stroll, 14" Sainz

Leclerc raggiunge la Alpine di Ocon e lo passa

12° giro - Pit-stop per Zhou e Hulkenberg che montano gomme dure

11° giro - Verstappen passa Hamilton ed è ottavo

Alonso ha lasciato andare Perez e il divario è di 2"

Pit-stop per Bottas, che come Magnussen riparte con le dure

10° giro - Verstappen vede Hamilton davanti a lui che è in difficoltà con le gomme dure

9° giro - Pit-stop per Magnussen, Verstappen supera Gasly

Leclerc con le gomme soft riesce a superare facile Hamilton che ha gomme dure

Leclerc prova a prendere Hamilton davanti a lui

Verstappen supera Zhou e si prende la decima posizione

6° giro - Perez Alonso Russell Stroll Sainz Ocon Hamilton Gasly Leclerc Zhou. A seguire Verstappen Hulkenberg Magnussen Tsunoda Bottas Albon Sargeant De Vries Piastri Norris che si è fermato ai box. Le due McLaren hanno montato le gomme dure

Alonso si rifà sotto a Perez, Leclerc supera Gasly alla prima curva e sale ottavo

Dritto di Verstappen alla variante finale, curva 23

4° giro - Perez porta a 6 decimi il vantaggio su Alonso, Russell tiene la terza posizione davanti a Stroll e Sainz. Sesto Ocon, poi Hamilton Gasly Leclerc e Zhou in top ten. Verstappen è risalito 11esimo.

3° giro - Perez supera bene Alonso alla prima curva e va al comando

2° giro - Alonso ha 8 decimi di vantaggio su Perez, 2"2 su Russell terzo con un piccolo margine su Stroll e Sainz. Ocon è sesto poi Hamilton Gasly Leclerc nono, Zhou Magnussen Hulkenberg Verstappen 13esimo, Tsunoda Bottas Albon Norris Sargeant De Vries, Piastri

Alonso riceve 5" di penalità che dovrà scontare al pit-stop

Alonso a rischio penalità per non essersi piazzato bene nella piazzola di partenza, troppo avanti

Ai box Piastri, cambio del muso per un danno all'ala anteriore

Stroll supera Sainz con un bel sorpasso all'esterno

Gran partenza di Alonso che si porta al comando davanti a Perez Russell Sainz Stroll Ocon Hamilton Piastri Gasly Hulkenberg

Le venti monoposto si stanno schierando

Iniziato il giro di ricognizione, sono ben 27 le curve del tracciato cittadino di Jeddah

La scelta delle Pirelli soft da parte di Leclerc lascia intendere che andrà subito all'attacco

Tutto è pronto per la partenza. Con gomme dure scattano Hamilton e Sargeant, con le soft Leclerc e Norris, tutti gli altri con le medie

E' un Gran Premio sicuramente anomalo quello di Jeddah. Prima di tutto per il circuito cittadino, velocissimo e pericoloso come nessun altro con i suoi punti ciechi, poi per quanto accaduto in qualifica, con Max Verstappen relegato in 15esima posizione per via della rottura del semiasse nel Q2. E con Charles Leclerc, secondo sabato, che dovrà partire 12esimo per la penalità causata dalla sostituzione della centralina, la terza montata sulla sua SF-23. Ne ha tratto beneficio Sergio Perez che si è portato a casa la pole mantenendo la Red Bull-Honda davanti a tutti, e Fernando Alonso, che a 41 anni sta vivendo una seconda giovinezza con la Aston Martin-Mercedes e partirà dalla prima fila al fianco del messicano.

Carlos Sainz diventa la punta della Ferrari: scatterà dalla quarta piazzola della seconda fila, alla sua sinistra un George Russell pimpante con la Mercedes che deve registrare lo scontento di Lewis Hamilton, settimo dietro a Lance Stroll ed Esteban Ocon. Sarà una gara sicuramente densa di emozioni e vedremo come Leclerc e Verstappen riusciranno a rimontare dalle loro insolite posizioni di partenza.