Live F1, GP Budapest diretta: chi fermerà Batman-Hamilton?

Quando indossa la maglietta nera, i calzoni neri, il cappellino nero, la mascherina nera, pare Batman. E in un certo senso lo è. Lewis Hamilton è il pilota che sta facendo la storia della F1 e, come sempre accade, molti lo capiranno tra una ventina di anni. Ieri ha siglato la pole numero 90, che nessuno potrà neanche avvicinare per lungo tempo, oggi va a caccia della 86esima vittoria. Se ci dovesse riuscire, sarà a cinque distanze dal record che pareva inavvicinabile di Michael Schumacher, che guarda tutti dall'alto dei 91 successi racimolati in carriera. Hamilton dovrà guardarsi dal compagno di squadra Valtteri Bottas che, zitto zitto, sta conducendo il campionato del mondo dopo i primi due Gran Premi con 43 punti (primo e secondo) mentre Hamilton ne conta 37. Se sarà doppietta Mercedes, con l'inglese davanti al finlandese, sarà Lewis il nuovo leader del mondiale.

Gp Ungheria, pole numero 90 per Hamilton, Bottas secondo. Terza fila per le Ferrari, ma staccatissime

E dietro? I distacchi racimolati a Budapest dagli avversari sono stati pesanti. Di sicuro, la Racing Point-Mercedes, che occupa la seconda fila con Lance Stroll e Sergio Perez, cercherà il colpo a sorpresa, e occhio a quello che potrebbero inventarsi alla prima e alla seconda curva. Poi, ci sono le Ferrari in terza fila: prima di tutto, sarà meglio che Sebastian Vettel e Charles Leclerc stiano attenti a non finire nuovamente l'uno contro l'altro, per poi gestire la gara per racimolare punti. La delusione è arrivata dalla Red Bull-Honda che aveva promesso battaglia per la pole in Ungheria e invece è crollata al settimo posto con Max Verstappen.

