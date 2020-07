GP Austria: Mercedes davanti, terzo Perez

Ricapitolando, non hanno fatto la seconda sosta per cambio Pirelli, Bottas, Hamilton, Perez, Gasly, Ocon e Giovinazzi

52° giro - Con SC in pista, Bottas, Hamilton, Perez Albon Norris Leclerc Gasly Ocon Sainz Giovinazzi Kvyat Raikkonen Vettel Latifi

Ai box un giro dopo anche Sainz che monta gomme medie.

Rientra in pista la safety-car per recuperare la Williams di Russell. Ai box Albon Norris Leclerc Kvyat Raikkonen Vettel per cambiare le gomme. Albon e Vettel montano le soft, Norris e Leclerc le medie

50° giro - Grosjean esce nuovamente di pista e procede lentamente. Anche Russell è costretto a rallentare, piantanto in asso dal motore

Dal muretto box Mercedes hanno invitato Bottas e Hamilton a evitare il più possibile i cordoli

45° giro - Bottas e Hamilton si giocano la vittoria e la Mercedes li lascia liberi di lottare, anche se ora il finlandese ha aumentato il vantaggio a 1"5

La situazione: Bottas, Hamilton a 0"5, Albon a 7"8, Perez 10"6, Norris 13"7, Leclerc 15"6, Sainz 17"9, Gasly 23"2, Kvyat 26"9, Ocon 27"9. Vettel è 14esimo a 32"7

40° giro - Bottas e Hamilton si scambiano i giri più veloci ed ora l'inglese è a 6 decimi.

Molto bene Giovinazzi che è risalito in classifica ed è 11esimo con l'Alfa Romeo mentre Raikkonen è 13esimo

Siamo a metà gara, molto lunga e calda, e si prevede un secondo pit-stop per tutti.

34° giro - E' Hamilton ora a realizzare il giro più veloce e si porta a soli 7 decimi da Bottas. Albon è terzo a 4"4, Perez 5"9, Norris 8"0, Leclerc 9"2, Sainz 10"0, Gasly 12"6, Kvyat 14"4, Ocon 15"0

33° giro - Bell'attacco di Perez su Norris e conquista la quarta posizione. Ora è Leclerc che prova ad attaccare l'inglese

31° giro - Bottas risponde bene a Hamilton segnando il giro più veloce in gara mentre Vettel ha danneggiato la sua Ferrari ma non rientra ai box

30° giro - La safety-car rientra ai box, la gara riparte e Bottas riesce ad allungare su Hamilton. Sainz attacca Leclerc, Vettel cerca di approfittarne, ma si tocca con lo spagnolo della McLaren e si gira

La safety-car ha aiutato Hamilton a ridurre completamente il gap da Bottas. Tutti hanno montato gomme hard a parte Perez, che ha scelto le medie. Ma Hamilton via radio informa che avrebbe preferito le medie e non le hard

Entra la safety-car e rientrano ai box per il cambio gomme Bottas, Hamilton Albon Giovinazzi Russell Perez Norris Leclerc Sainz Vettel Gasly Kvyat Ocon

25° giro - Ocon attacca Magnussen il quale ha un problema ai freni e finisce fuori pista ritirandosi

22° giro - Hamilton riduce a 5"2 il distacco da Bottas, terzo Albon a 16"3, Norris 20"4, Perez 23"7, Leclerc 25"8, Sainz 27"7, Vettel 36"9, Gasly 43"9, Kvyat 46"0

Pit-stop per Grosjean che cambia le gomme dopo il testacoda

20° giro - Passeggiata nella ghiaia di Grosjean, che però riprende. Stroll entra ai box e si ritira. Anche Ricciardo ha abbandonato la gara.

I problemi al motore di Stroll si fanno sempre più evidenti e deve cedere alle Alpha Tauri di Gasly e Kvyat

18° giro - Raikkonen supera Giovinazzi, intanto Hamilton rosicchia decimi a Bottas e si porta a 6"7

17° giro - Ricciardo che era alle spalle di Vettel, rallenta per motivi tecnici ed entra ai box. Vettel riesce a superare Stroll e sale ottavo.

Giovinazzi, unico italiano presente in F1, viaggia con la sua Alfa Romeo in 15esima posizione a 1"4 dalla Renault di Ocon e alle sue spalle c'è il compagno di squadra Raikkonen

15° giro - Via radio, Stroll (ottavo) comunica di avere una mancanza di potenza nel motore Mercedes della sua Racing Point

La situazione: Bottas, Hamilton, Albon, Norris, Perez, Leclerc Sainz, Stroll, Vettel, Ricciardo, Gasly, Kvyat, Magnussen, Ocon, Giovinazzi, Raikkonen, Grosjean, Russell, Latifi

14° giro - Bottas ha 7"4 di vantaggio su Hamilton, terzo Albon poi Norris Perez Leclerc Sainz Stroll Vettel. Intanto, Verstappen si ritira definitivamente.

11° giro - Verstappen entra in corsia box dove gli hanno cambiato il volante e montato gomme hard. Ma il pilota olandese non riesce a ripartire.

10° giro - Problemi per Verstappen la cui Red Bull-Honda ha improvvisamente rallentato per noie al cambio

9° giro - Bottas ha portato a 3"3 il vantaggio su Verstappen, poi Hamilton a 7"4, Albon 8"5, Norris 11"3, Perez 12"2, Leclerc 14"4, Sainz 15"6, Stroll 17"2, Vettel 19"3

8° giro - Hamilton dopo lungo duello riesce ad avere la meglio di Albon e si porta in terza posizione

3° giro - Bottas ha già 2" di vantaggio su Verstappen mentre Albon e Hamilton hanno superato Norris. Dietro al britannico, Perez, Leclerc Sainz, Stroll, Vettel, Ricciardo, Gasly, Magnussen, Giovinazzi (grande partenza), Kvyat, Ocon, Raikkonen, Grosjean, Russell, Latifi

Partenza perfetta di Bottas che tiene il comando davanti a Verstappen, attaccato da Norris e Albon. Quinto Hamilton poi Perez, Leclerc, Sainz, Stroll, Vettel.

Con gomme soft partono Bottas, Norris, Albon, Hamilton, Perez, Leclerc, Sainz, Stroll, Ricciardo. Tutti gli altri hanno optato per le medie come Verstappen e Vettel.

Tutto è pronto per la partenza del GP. Nel momento dell'inno nazionale austriaco, alcuni piloti e meccanici si sono inginocchiati in nome del Black Lives Matter. Tra questi, Hamilton e Vettel. La temperatura è di 27,7 gradi, sulla pista 53,6.

Colpo di scena a pochi minuti dalla partenza del GP di Austria che apre la stagione 2020 del Mondiale F1. Lewis Hamilton, secondo in qualifica, è stato penalizzato pochi minuti fa per non aver rispettato le luci gialle di pericolo mentre il suo compagno di squadra Valtteri Bottas era finito nella ghiaia nei momenti finali del Q3. Il finlandese aveva siglato la pole ed Hamilton aveva concluso secondo a 12 millesimi, non rallentando in quel tratto di pista. I commissari sportivi però, non erano intervenuti, e ci è voluto un reclamo della Red Bull presentato verso le ore 12 di oggi per "svegliare" i commissari sportivi. Davanti all'evidenza delle immagini portate, Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni e dunque non partirà dalla seconda piazzola della prima fila, ma dalla terza fila. Prima fila per Bottas e Verstappen, seconda per Norris e Albon. Cambia completamente la strategia della Mercedes, e forse non avrà neanche il tempo per riscriverla.

Con Verstappen in prima fila, benché in qualifica abbia concluso a mezzo secondo da Bottas, lo scenario della gara può cambiare non poco. L'olandese è un vero "racer" e durante la corsa non sarà facile per Bottas contenerlo. Ma attenzione anche alla seconda fila dei giovanissimi Norris con la McLaren e Albon con la seconda Red Bull. Insomma, la prospettiva di una facile doppietta Mercedes è ora completamente cambiata e ci aspetta un Gran Premio sicuramente combattuto. Della partita per la vittoria difficilmente farà parte la Ferrari, che nella qualifica è risultata la più lenta in rettifilo sia con Leclerc sia con Vettel. Prestazioni disarmanti che denotano una inefficienza aerodinamica della SF1000 oltre che i limiti della power unit di Maranello. E dopo le polemiche sorte lo scorso anno per una presunta irregolarità dei motori Ferrari, sfociato in un accordo segreto tra la FIA e il team italiano che ha mandato su tutte le furie Red Bull e Mercedes, l'ironia di Christian Horner e Toto Wolff sulle prestazioni Ferrari non si è fatta attendere...

