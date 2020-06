F1: annullati GP Giappone, Singapore e Azerbaijan. Il via il 5 luglio in Austria, ma si cercano altre sedi

ROMA - La Formula 1 ha annunciato la cancellazione di tre gare dal calendario 2020. Si tratta dei Gp di Azerbaigian, Singapore e Giappone. Le motivazioni sono diverse: per Baku e Singapore, in cui il circuito non è permanente ma viene montato appositamente per l’evento, si è deciso, in tempi di incertezza, di non mettere tutto in piedi per poi rischiare la cancellazione come già avvenuto a Melbourne. Per il Giappone invece sono state le forti restrizioni ai viaggi in vigore che non permettono di sapere con certezza se la Formula 1 possa sbarcare a Suzuka a far decidere per l’annullamento. Oltre alle 8 gare già in calendario, con la partenza il 5 luglio in Austria, e a Bahrain ed Abu Dhabi previste a fine stagione, si sta lavorando con gli organizzatori dei restanti Gp per definire un calendario che preveda dalle 15 alle 18 gare. Ultimo aggiornamento: 12:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA