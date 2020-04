Il cannibale è vestito di Rosso. Charles Leclerc conquista il gran premio virtuale di Melbourne con una prova perentoria che racconta quanto questo fenomeno, questo predestinato, abbia insito nel suo dna, l'istinto più puro da vincente. Gara reale o virtuale poco importa: quando si corre, lo si fa per vincere. Ed in questa Formula 1 virtuale non c'è nemmeno la scusante della macchina, essendo tutti i mezzi equiparati. E' salito "a bordo" 8 giorni fa iniziando a provare questa dinamica virtuale, ed ha... Ultimo aggiornamento: 6 Aprile, 09:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA