John Elkann: «La Ferrari deve ricominciare con umiltà in Formula 1»

Il presidente della Ferrari John Elkann parla del futuro della scuderia in Formula 1: «Un grande passato non vuol dire per forza un grande presente e un grande futuro. Dobbiamo ricominciare con umiltà», ha detto sulla casa di Maranello durante la conference call con gli analisti finanziari sui conti 2020. «Ovviamente - continua Elkann - non siamo soddisfatti dei nostri risultati attuali in Formula 1. Dobbiamo ripartire da questa dolorosa realtà sia per noi stessi sia per i nostri tifosi, concentrandoci sulle nostre priorità per tornare competitivi e vincere».

Il numero uno della Ferrari ha anche parlato della scelta del nuovo amministratore delegato: «Ci prenderemo il tempo necessario per trovare il migliore Ad possibile. I numeri del 2020 sono eccezionali e dimostrano la forza del nostro business model e la resilienza del nostro core business. Abbiamo la più bella e innovativa gamma di prodotti di alta gamma nella nostra storia».

Ultimo aggiornamento: 16:49

